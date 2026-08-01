Négyéves gyerek hívott mentőt a kertben elájult anyjához Pest megyében

Három gyerekével volt otthon egy 30 éves nő a Pest megyei otthonukban, amikor a kertben tevékenykedve rosszul lett, elájult és összeesett. „A gyermekek azonnal anyukájuk segítségére siettek: a legidősebb fiú és a mindössze kétéves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső, négyéves(!) fiú telefonon értesítette a mentőket” – írta az Országos Mentőszolgálat egy szombati Fb-posztjában a közelmúltban történt esetről.

A 112-es számon kapcsolt mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, majd végig vonalban maradt. A mentő percek alatt a helyszínre ért, és bár a nő akkorra már magához tért, az esés miatt fejsérülést szenvedett, amit el kellett látni. A mentősök ezután, míg az anya a gyerekek felügyeletét intézte, még reggelit is készítettek. A nőt végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani.

Nagyjából egy éve egy akkor szintén négyéves kisfiú, Medárd hívta a 112-t, amikor az édesanyja rosszul lett. Erről az OMSZ decemberben számolt be, abban a segélyhívásban hangzott el a később legendássá vált „na szia, mentők” beköszönés.