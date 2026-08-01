Vizsgálja a Belügyminisztérium a Szalonnára költöztetett szlovákiai roma családok ügyét

Vizsgálja a kormány a Szalonnára és a környező településekre költöztetett szlovákiai roma családok ügyét – ezt közölte a Belügyminisztérium a Telex megkeresésére.

A minisztérium azt írta, tisztázni kívánják, hogy ki szervezte és finanszírozta a költözéseket, milyen ingatlan- és hitelszerződések születtek, valamint azt is vizsgálják, történt-e kényszerítés, megtévesztés, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, pénzügyi visszaélés vagy más jogsértés.

Szalonna egy nyári kedd délután. Fotó: Németh Dániel/444

A Belügyminisztérium álláspontja szerint az ügy nem származási vagy etnikai kérdés. Tájékoztatásuk alapján a kormány vizsgálja, hogy az ingatlanügyletek, azok finanszírozása és a költözések jogszerűen, átlátható módon és az érintettek szabad akaratából történtek-e. A tárca szerint a helyzetet magyar–szlovák kormányzati és hatósági együttműködéssel kell rendezni, arra viszont nem válaszoltak, hogy a kassai önkormányzattal felvették-e a kapcsolatot.

A magyarul nem beszélő, Kassáról Szalonnára átköltözött mélyszegénységben élő családok történetéről ebben a riportban számoltunk be.