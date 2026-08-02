Hárman meghaltak, huszonegyen megsérültek, amikor házi készítésű bomba robbant egy moszkvai étteremben

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Házi készítésű bomba robbant fel szombat este Moszkva központjában, egy előkelő étterem közelében. A robbanásban három ember meghalt, legalább 21-en pedig megsérültek – közölték az orosz hatóságok.

A robbanás helyi idő szerint nem sokkal este nyolc óra előtt történt, egy, a Kudrinszkaja téren található olasz étteremben. Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint egy egyelőre azonosítatlan nő megpróbált bejutni az étterembe, de a biztonsági őr megállította, a nővel levő bomba ezután robbant fel – jelentette az állami RIA Novosztyi hírügynökség. A hatóságok szerint a robbanásban a nő, a biztonsági őr és az étterem egyik vendége vesztette életét.

Rendőrök és mentők a moszkvai robbanás helyszínén
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/Anadolu via AFP

A helyszíni képek alapján erősen felfegyverzett rendvédelmi egységek jelentek megy a helyszínen, a területet a hatóságok lezárták. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a halottak és sérültek nevét, és azt sem közölték, kit tartanak felelősnek a robbantásért. A Kommerszant című napilap saját forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a bomba célja az volt, hogy megsebesítse vagy megölje az étterem teraszán tartózkodó vendégeket, akik egy zártkörű rendezvény miatt lehettek ott. A lap szerint a robbanószerkezetet valaki más távolról hozhatta működésbe, és az sem kizárt, hogy a bombát magánál tartó nő nem is tudta, hogy robbanószerkezetet visz.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az év elején közölte, hogy fokozza a magas rangú katonai vezetők védelmét, miután az elmúlt időszakban több merényletet és merényletkísérletet hajtottak végre ellenük, amelyekért az oroszok az ukránokat teszik felelőssé.

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