Magyar férfi okozott káoszt a drónjával Split repterén

Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légiközlekedésben – közölte vasárnap a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.

A fennakadás miatt a Splitbe tartó repülőgépek a levegőben köröztek, négy járatot más repülőtérre irányítottak át, két induló járatot pedig töröltek. Több gép jelentős késéssel közlekedett, az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Néhányuknak szállást biztosítottak, mások busszal jutottak el Splitbe.

Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

A rendőrség szerint a magyar férfi 20 óra 50 perc és 21 óra között reptette a drónt a repülőgépek számára fenntartott, tiltott légtérben, megsértve a légiközlekedési szabályokat. A férfit kihallgatták. Az ügyben feltárt adatokat átadják az ügyészségnek, amely dönt a további jogi lépésekről.

A horvát Tportal értesülése szerint a férfi turistaként tartózkodott Horvátországban, ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg. A drón típusáról, felszállási helyéről és a reptetés céljáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset az idegenforgalmi idény egyik legforgalmasabb hétvégéjén történt: a spliti repülőtérre két nap alatt mintegy 210 repülőgépet és 57 ezer utast vártak. (MTI)