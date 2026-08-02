Országosan 10-20 településen akadozik az ivóvízellátás

Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vasárnap. Ugyanakkor szerinte a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.

Egy férfi kannába tölt vizet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) által kihelyezett ivóvíz tárolóból Szentendre Pismány településrészén, a Cseresznyés utcában 2026. július 31-én. A Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Gajdos szerint a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25 százalékkal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést okozott az ivóvízellátó rendszernek. Jelezte, hogy az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet, és megköszönte a felelős magatartást.

Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője korábban arról beszélt, hogy vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe. A szóvivő szerint bár a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Orbán Zoltán azt javasolta, csak teli mosógéppel mossunk, lehetőleg rövid programmal, fürdés helyett zuhanyozzunk, és amíg szappanozzuk magunkat, fogat mosunk vagy borotválkozunk, addig ne csorgassuk a vizet, és mosogatás közben se folyassuk a vizet. (MTI)