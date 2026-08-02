Összeütközött két helikopter a görög erdőtüzek oltása közben

Az Athéntól nyugatra pusztító nagy erdőtűz oltása közben összeütközött két helikopter. „A Pszatha térségében zajló tűzoltási művelet során a bevetésben részt vevő két helikopter összeütközött. A személyzet felkutatására és kimentésére azonnal mentőegységeket mozgósítottunk, a mentési művelet jelenleg is folyamatban van” – közölte a görög tűzoltóság.

A tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint az egyik helikopter kétfős személyzetét megtalálták, mindketten életben vannak. Az eddigi információk alapján a másodpilóta megsérült. A helyszínre mentőautók tartanak, hogy elszállítsák őket. A másik helikoptert már megtalálták, a kutatási és mentési művelet pedig jelenleg is tart.

A tűzoltóság újabb közleménye szerint a légi tűzoltási művelet során két, a tűzoltóság által bérelt, egyenként kétfős személyzettel repülő BELL típusú helikopter zuhant le Attika Pszatha környéki térségében. A két helikopter az elefszinai légibázisról szállt fel.

Fotó: NICK PALEOLOGOS/SOOC via AFP

Az Athén térségében pusztító erdőtüzek az erős szél miatt gyorsan terjednek. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra, a Kithairón-hegységben alakult ki, ahol a lángok már Megara várost is veszélyeztetik. Legalább ötszáz tűzoltó dolgozik a térségben román és francia egységek támogatásával. Vasárnap hajnalban a tűzoltó repülőgépek és helikopterek is újra bekapcsolódtak az oltásba, miután éjszaka csak a földi egységek tudtak dolgozni.

A tüzeket az óránként 70 kilométeres sebességet is meghaladó széllökések táplálják, különösen Veniza, Pszatha és Porto Germeno térségében. A hatóságok elrendelték több település kiürítését, és több mint kétszáz embert tengeri úton kellett kimenekíteni Agiosz Vaszileioszból. A polgári védelem vasárnapra vonatkozóan is rendkívül nagy erdőtűzveszélyre figyelmeztetett Attika, Boiótia és Euboia térségében.

A Kithairón-hegységben nehézgépekkel tűzvédelmi sávokat alakítanak ki a lángok terjedésének lassítására. Görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy tízezer hektárnyi terület égett le.

A Jón-tengeri Kefalónia szigetén szintén nagy erdőtűz pusztít, de egyelőre lakott települések nincsenek közvetlen veszélyben. Krétán a helyi média szerint a legtöbb tűzfészket már sikerült megfékezni, és már korábban több települést kiürítettek. Sajtóértesülések szerint akár kétszáz ház is megsemmisülhetett, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Országszerte eddig 13 embert vettek őrizetbe gondatlanságból okozott tűzeset miatt. (Tovima/MTI)