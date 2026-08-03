107 nem nyilvános határozatot hozott a választások előtti hónapokban az Orbán-kormány

Összesen 107 nem nyilvános határozatot hozott az Orbán-kormány 2026. január 1. és május 9., az új Parlament alakuló ülése között - derül ki a HVG friss összesítéséből. Ezek közül 11 volt a kifejezetten titkos, úgynevezett háromezres kormányhatározat, ami évtizedekre van titkosítva. Így összességében minden egyes 2026-os munkanapra jutott nem nyilvános kormánydöntés. Ez soknak tűnhet, és sok is, de az Orbán-kormány korábbi gyakorlatához képest egyáltalán nem kirívó, az úgynevezett kétezres határozatok száma pedig időarányosan még csökkent is a kétezerhúszas évek gyakorlatához képest. A Tisza-kormány eddig viszont még egyetlen titkosos határozatot sem hozott.

A 107 nem nyilvános határozat megoszlása a következő:

70 úgynevezett kétezres határozat. Ezek nem titkosak ugyan, de mivel nem teszik őket közzé, a gyakorlatban olyan, mintha azok lennének. Ezek jellemzően a kormány alá rendelt szerveknek adnak valamilyen feladatot.

11 úgynevezett háromezres határozat. Na, ezek a virtigli titkos döntések, minősített adatot tartalmaznak, és legalább 10, a legszigorúbb esetben pedig akár 90 évre is titkosítható a tartalmuk.

26 úgynevezett négyezres határozat. Ez egy csak 2019-ben bevezett kategória, ezek nem titkosak, csak épp nem nyilvánosak és jellemzően, de nem kizárólag munkaszervezési témákról szólnak.

Az új Tisza-kormány eddig 1 darab kétezres, nulla háromezres és 7 darab négyezres határozatot hozott.