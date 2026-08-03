A MAVIR adatai szerint a magyar cégek és lakosok tényleg visszafogták az áramfogyasztásukat, de a döntő ez a hét lesz

Klímaberendezés a megújult katari Kalifa-stadionban 2019-ben. Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance/AFP



Az eddigi nyári fogyasztási rekord közelében jár a magyar energiahálózat, pedig Paks termelése lényegében már kiesett, egyelőre mégis tartja magát a rendszer - derül ki a legfrissebb adatokból.

Hétfőn estére 7282 megawattos napi fogyasztási rendszercsúcsot jelez előre a MAVIR, ami csak 3 százalékkal marad el a június 29-én felállított 7488 megawattos nyári rekordtól, de akkor a paksi erőmű a mostani négyszeresét termelte még.

Az adatok értelmezéséhez fontos tudni, hogy 27 fokos napi átlaghőmérséklet fölött minden további fok 100–200 megawattal emelheti meg az összterhelést.

A Portfolio megnézte, hogyan alakult a tervezett és valós terhelés július 25, vagyis múlt szombat óta. Akkor 30 fok volt még és Paks teljes kapacitáson üzemelt. Akkor szombaton 4939 megawatt volt az ország fogyasztása, ami július 31. péntekre 6458 megawattig kúszott fel, miközben Paks termelése folyamatosan csökkent. A növekedés íve közben pontosan követte a hőmérséklet emelkedését.

De volt egy, a hét során egyre inkább észrevehető tény: a tényleges fogyasztás egyre jobban a MAVIR napi tervszámai alatt maradt, egyes napokon akár több száz megawattal. Miközben a hasonló júniusi hőhullám idején a tervszámok és a valóság szinte azonosak voltak. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy júniussal ellentétben az ipari fogyasztók és a lakosság most már komolyan vették a kormány takarékoskodási kéréseit és jelentősen csökkentették a fogyasztásukat.

A Portfolio hozzáteszi, hogy a lakossággal ellentétben a nagyfogyasztók esetében a kormány kérése igazából szinte olyan, mint egy utasítás, mert ha szorulna a kapca, akkor a szabályok szerint őket korlátoznák le először.

Az is fontos, hogy a terhelés hétköznapokon sokkal magasabb, így ma, hétfőn és a következő napokban dől el igazán, hogy Magyarország vissza tudja-e fogni magát. Az ugrást érzékelteti, hogy a hétvégén 5900 megawatt volt a fogyasztási csúcs, a MAVIR hétfői várakozása pedig 7282 megawatt.

A Portfolio végül megnézte, hogy a háztartások milyen fogyasztókon tudnak tényleg érdemlegesen spórolni. Két ilyen akad: a klíma és az elektromosautó-töltés.