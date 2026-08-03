Egy időre visszavonul a nyilvánosságtól Ariana Grande

Ariana Grande énekes és színész bejelentette, hogy jelenlegi turnéja végeztével visszavonul a nyilvános szereplésektől, és lemondta szereplését egy londoni musicalben is.

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Sajtósa úgy fogalmazott, hogy a 33 éves Ariana Grande azért vonul most vissza egy időre, mert megjelenései „véget nem érő, állandó ítélkezést” váltottak ki.

Külseje és egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatos spekulációk tárgyát képezte, a Wicked című musocal második részének promókörútja alatt is csak a külsejét kritizálták, most épp azért, amiért többek szerint túl vékony. (BBC)