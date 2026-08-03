Hankó Balázs: Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük

„A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – írja nyilatkozatában Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter.

A választás előtti pénzosztások miatt a botrányok középpontjába került Nemzeti Kulturális Alap korábbi elnöke azt ígéri, „nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük”.

Hankó Balázs a parlamentben. Fotó: Németh Dániel/444

Mint írja, „az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: a letartóztatásom már előre eldöntött tény. Ezt a gyakorlatot határozottan visszautasítom!”

Hankó szerint nem követett el bűncselekményt, a bűnismétlésre pedig elvi lehetősége sincs (hiszen már nem tud pénzt osztani), ezért megalapozatlannak tartaná, ha „– csakúgy, mint volt kollégáimmal szemben – a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülményekközött, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn”.

Az NKA korábbi alelnökét, a fideszes polgármester Bús Balázst, több vezető tisztségviselőt, illetve az NKTK volt főigazgatóját különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával vették őrizetbe június végén, majd le is tartóztatták őket.

Több érintett letartóztatását júliusban hosszabbították meg három hónappal, a törvényszék indoklása szerint az ok a gyanúsítottak „jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása”. Két gyanúsított esetében viszont megszüntették a letartóztatást, helyette bűnügyi felügyeletet javasoltak.

Hankó most arról ír, hogy akkor kezdeményezhetik a mentelmi jogának felfüggesztését, ha felmerül, hogy gyanúsítottként kéne kihallgatni, illetve kényszerintézkedésre van szükség az esetében. Mivel az elmúlt három hónapban nem indítványozták a mentelmi jogának felfüggesztését, ezért a fideszes képviselő szerint nincs is vele szemben olyan adat, amire ezt alapozni tudnák.

„Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – írja Hankó., aki szerint az országban a jognak kell uralkodnia, és nem a politikai nyomásgyakorlásnak kell meghatároznia az emberek sorsát. Ezért adott be észrevételt a Főügyészséghez.

Hankó nyilatkozatára a Fidesz-frakció ismét „visszautasít minden olyan törekvést, amely a büntetőeljárás és a személyes szabadság korlátozásának eszközeit politikai célokra kívánja felhasználni”. A frakció elfogadhatatlannak tartja, „hogy bárkit politikai nyomás, médiakampány vagy előre meghozott politikai ítéletek alapján, koncepciós eljárás keretében ítéljenek el és fosszanak meg a személyi szabadságától”.

Azt is írják, hogy „aránytalannak tartjuk az ügyben eljárás alá vont, büntetlen előéletű és feddhetetlen háttérrel rendelkező köztisztviselőkkel szemben a személyes szabadságuktól megfosztó kényszerintézkedéseket”. Szerintük a letartóztatás „nem lehet politikai üzenet, nem lehet célja a közvélemény feltételezett akaratának való megfelelés, nem lehet a közvélemény befolyásolásának eszköze, és nem válhat a politikai küzdelmek részévé”.