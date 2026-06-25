Elrendelték Bús Balázs, az NKA volt alelnökének letartóztatását

Harminc napra elrendelte a bíróság Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását, tudta meg a Telex a Bács-Kiskun Vármegye Főügyészség szóvivője.

Az RTL Híradó a tárgyalóterem előtt kapta el Bús Balázst, aki azt állította, nem követett el semmilyen törvénytelenséget.

„A bíróság egy politikai döntést hozott. Véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték további harminc napra a letartóztatásomat. De még egyszer mondom, én vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal. Soha, semmit nem követtem el. Soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” - mondta Bús.

Arra a kérdésre már nem akart válaszolni, hogy ki adott utasítást a támogatások odaítélésére.

Eddig hat embert vettek őrizetbe az NKA-botrány kapcsán. Köztük volt, Bús Balázs az NKA nemrég lemondott alelnöke is, aki gyanúsítottként hallgatták ki. A fennmaradó öt ember kiléte eddig nem volt ismert.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A 444 információi szerint Búson kívül őrizetbe vették az NKTK májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint kabinetvezetőjét és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetőjét is (ő a fenti felvételen látható Ughy Attila). A nyomozás elérte a kollégium két tagját is: a Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkárának titkárságvezetőjét, illetve a tárca miniszteri kabinetfőnök-helyettesét is.

A lista azért figyelemre méltó, mert lefedi azt az intézményi láncot, amely a botrány középpontjában álló 790-es kollégium támogatásainak előkészítésében, kezelésében és elbírálásában szerepet játszott. A NAV kedden közölte, a gyanúsítottakat 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Tarr Zoltán arról is adott tájékoztatást, hogy a közpénz eltüntetésben résztvevők tolvajnyelvet használtak. „A Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen »uszodának« nevezték maguk között a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét. Ehhez a zsargonhoz illő kifejezéseket is használtak egymás között: a számukra kedves pályázókat »úszóknak« nevezték, és hívták meg őket az »úszóversenyre«. Ebben több-kevesebb sikerrel próbáltak ügyelni arra is, hogy »ki úszik be« a medencébe” – írta Tarr.