Tarr Zoltán felfüggesztette az NKA-s pályázatokat felügyelő főigazgatót

A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján - jelentette be Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfő este még csak azt jelentette be, hogy az NKA-s támogatások kifizetését függesztette fel, de kedden reggel a főigazgató is sorra került.

Indokolásul azt írta, „miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát.

Belső vizsgálatot indítunk és a már zajló eljárások végéig kollégáimmal minden szükséges támogatást megadunk a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget. Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is.

A magyar emberek joggal várják el, hogy a közpénzek sorsáról felelősen, átláthatóan és elszámoltatható módon szülessenek döntések. Ennek érvényt fogunk szerezni”.

Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.

Molnár ezután újságírókkal együtt heteken át tárta fel, kik kaptak pénzt az NKA-tól, illetve kik részesültek támogatásban Hankó Balázs külön miniszteri keretéből. A kritikák elsősorban azokat a projekteket érték, amelyeknél nehezen volt látható a közpénzköltés kulturális indokoltsága vagy szakmai súlya: milliók mentek somlói galuskaevő versenyre, vadász- és sportkluboknak, fideszes celebeknek, illetve csak papíron létező egyesületeknek.

A K-Monitor azt is feltárta, hogy a támogatásokat valahogy épp úgy sikerült kiosztani, hogy minden választókerület egyenlő összegben, pontosan 100 millió forinttal részesüljön belőlük még az áprilisi választások előtt.

Legutóbb hétfőn derült ki újabb részlet az NKA-s botrányról: Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázs korábbi minisztertől.