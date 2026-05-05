A K-Monitor kiszámolta, sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából

„Honnan lehet egészen biztosan tudni, hogy itt egyáltalán nem az alulról szerveződő, lelkes civilek spontán galuskafesztiváljairól és falunapjairól van szó, hanem egy nagyon is tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről? Onnan, hogy ha a nyertesek címeit választókerületi bontásban vizsgáljuk, egészen sajátos mintázatok tárulnak fel” – írja posztjában a K-Monitor.

Ahogy az napokban kiderült, a kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek.

Az erről szóló cikkünkben már mi is írtunk arról, hogy 2025-ben több olyan e-mailes megkeresés érkezett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz, amelyek választókerületi bontásban kértek adatokat. Bár a minisztérium korábban is rendszeresen kért információt a háttérintézményektől – például székhely vagy vármegye szerinti bontásban –, arra egészen 2025 januárjáig nem volt példa, hogy választókerületi szintű adatokra kérdezzenek rá.

A K-Monitor arra jutott, hogy ugyan a sok választókerületből álló budapesti és nagyvárosi helyszíneken „nem lehet tűpontosan szétválogatni, melyik utca, melyik rendezvény, melyik jelölt felségterületét erősíti”, vidéken egészen elképesztő képet nyújt a támogatások megoszlása.

„A kiosztott pénzek ugyanis sok esetben hajszálpontosan, pöccre 100 millió forintot tettek ki, pár esetben pedig éppenhogy alatta maradtak. Lássuk be: semmi sem indokolja a választókerületi alapú, fillérre kiszámolt pénzosztást, kivéve, ha egy előre meghatározott kampánykeretről van szó” – írják.

A közpénzköltésekkel foglalkozó egyesület szerint „felsőbb koordináció és a fentről érkező iránymutatás nélkül matematikai képtelenség, hogy a különféle egyesületek, önkormányzatok és magánszemélyek egymástól független »pályázatai« a végén pont kiadják ezt a kerek összeget.” Azt írják, minimális eltérést okozhat, ha a pályázó nem ott lakott épp, ahol maga a program megvalósult.

A poszthoz a K-Monitor képeket is csatolt, amiken látszik, hogyan osztották el a választókerületekben a 100 milliós támogatásokat. „Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét (például Borsod 05-ben és Baranya 04-ben). Volt, ahol a kreativitás abban merült ki, hogy ugyanazokat a lojális szervezeteket fizették ki kétszer, különböző jogcímeken (Bács-Kiskun 04).” Kiemelik Baranya 3-as számú választókerületét, ahol a rengeteg pármilliós, különféle végződésű támogatást összeadva kereken jön ki a 100 millió: