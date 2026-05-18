Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázstól

„Hankó Balázsnak azonnal távoznia kell a parlamentből és a közéletből is” – fél nap különbséggel ezzel az üzenettel állt elő Nagy Ervin, a Tisza Párt parlamenti képviselője, valamint Molnár Áron színész-aktivista. Utóbbi az általa vezetett YouTube-csatorna egyik április végi műsorában robbantotta ki az NKA-botrányt, amelynek továbbra sem látszik a vége.

A két szereplő egymástól függetlenül olyan dokumentumokat tett közzé a saját Facebook-oldalán, amelyek szerint a 790-es számú „titkos” kollégium egyik legnagyobb, 500 millió forintos támogatásáról, amely Mága Zoltán körüli körökben landolt

  1. Hankó Balázs egykori kulturális miniszter és az NKA elnöke nemcsak tudott, hanem a kérelmet az ő támogatásával továbbították a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz (NKTK) közvetlenül a Kulturális és Innovációs Minisztériumból.
  2. A levél címzettjei között Krucsainé Herter Anikó, az NKTK főigazgatója mellett ott volt az azóta alelnöki posztjáról lemondott Bús Balázs is.
  3. A dokumentumok szövege ráadásul nyíltan pártpolitikai célokat említ: Mága az áprilisi választásokkal összehangolt programokról ír, kifejezetten a Fidesznek kedvező településeken, az ellenzéki, mocskosfideszező művészek ellensúlyozását célzó eseményekkel, meghatározott demográfiai csoportokra szabva.

A később részletesen is bemutatandó dokumentumok azért különösen érdekesek, mert több ponton is szembemennek Hankó Balázs korábbi nyilatkozatával. A fideszes politikus az ATV Egyenes Beszéd című műsorában – ahol Rónai Egon a botrányos kifizetésekről kérdezte – következetesen tagadta, hogy a pályázatok ne nyílt formában zajlottak volna. Amikor pedig szóba került az 500 millió forintos támogatás, még a kedvezményezett cég, a Novo Studium Kft. neve sem tűnt ismerősnek számára. A bujtatott kampányfinanszírozás lehetőségét firtató kérdéseket pedig azzal hárította el, hogy „a művészet ízlés kérdése”.

Hankó az ATV-ben.

Nagy Ervin, a Tisza Párt képviselője szerint Hankó Balázs büntetőjogi felelőssége is felmerülhet, ha bebizonyosodik, hogy 500 millió forint közpénzt azért juttattak Mága Zoltán köreihez, hogy a Fidesz mellett kampányoljanak. Nagy a videója végén arról beszélt, hogy ennek kivizsgálása már a nyomozóhatóságok feladata, amelyeknek állítása szerint átadta a bizonyítékokat is. „Vége van annak, hogy következmények nélküli ország legyünk” - mondta.

Egy pályázat a választási sikerért

Mága Zoltán – aki Orbán Viktor szüleinek, de Donald Trumpnak is húzta már a nótát, amellett, hogy a külföldi fellépései miatt diplomata-útlevelet is hozzávágtak – 2022 és 2026 között összesen közel 3,3 milliárd forint támogatást kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól - ezt a Telex tudta meg a napokban közérdekű adatigényléssel. Ehhez jönnek még azok a források, amelyek az NKA vitatott, úgynevezett 790-es kollégiumán keresztül jutottak a NER-hez szorosan kötődő hegedűművész környezetéhez.

Mága Zoltán Orbán Viktor szüleinek húzza a nótát Székesfehérváron
Fotó: Mága Zoltán/Facebook

Az 500 millió forintos támogatás két irányból is megtalálta a Fidesz kongresszusain rendszeresen fellépő érdemes művészt. Egyrészt a fotósaként és projektmenedzsereként ismert személy cégéhez került ekkora összeg, másrészt szintén félmilliárdot nyert el egy frissen alapított cég, a Novo Studium Kft.-n keresztül is. A tavaly szeptemberben alapított vállalkozásnak papíron nincs köze Mága Zoltánhoz, a Telex és a Népszava azonban több személyi kapcsolatot is feltárt Auer Éva, a cég tulajdonosa és a prímás között. A két fél ráadásul ugyanarra a pályázati célra kért támogatást.

Auer Éva, a Novo Studium Kft. alapító-tulajdonosa (j) a február 15-én rendezett Jótékonysági Szóvivő Bálon a Budapest Mariott Hotelben..
Fotó: Auer Éva, Facebook
ahol Gulyás Gergely, akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter is fellépett.
Fotó: Auer Éva, Facebook

A hegedűművész kérelmének egy rövidebb részletét Nagy Ervin tette közzé a Facebook-oldalán, míg a több mint tízoldalas dokumentumból egy hosszabb részlet Molnár Áron oldalán jelent meg.

A szuggesztív, „Országos közösségi és jótékonysági koncertsorozat a nemzeti összetartozásért és a 2026-os választások sikeréért” címet viselő, Hankó Balázsnak címzett szöveg pedig egyáltalán nem rejti véka alá, mire is kell a pénz.

A dokumentum szerint „a 2026-os választások tétje történelmi”, ezért „a kultúra és a közösség ereje stratégiai jelentőségű”. A pályázat azt is állítja, hogy „a baloldal tudatosan próbálja megnyerni magának a művésztársadalmat”, és ha „nem lépünk időben, művészeinket az ellenzék saját céljaira állítja”.

Erre válaszul vetik fel egy országos koncertsorozat megszervezését, amelynek célja a „magyar vidék – különösen a hátrányos helyzetű térségek és falvak – megszólítása és megerősítése közösségi élményeken keresztül”.

A szöveg a célcsoportról is meglehetősen nyíltan fogalmaz: elsősorban „cigány szavazókat, időseket és politikailag bizonytalanokat” akarnának megszólítani az eseményekkel. A rendezvények emellett „lehetőséget biztosítanak országgyűlési képviselőjelöltek és polgármesterek személyes részvételére és felszólalására”, hogy közvetlen kapcsolatot építhessenek ki a választókkal.

A kérelem szerint az 500 millió forintos támogatásból 50–200 koncert jön ki, amelyekkel személyesen több mint 100 ezer embert, a közösségi médián keresztül pedig további milliós nagyságrendű közönséget érnének el.

Aki tovább mazsolázgatna a szövegben, az alábbi képre kattintva olvashatja el teljes terjedelmében:

Hogy a koncertsorozat végül milyen formában, kiknek a részvételével és egyáltalán megvalósult-e, az további feltárást igényel. Az NKA belső működésére rálátó forrásunk szerint ugyanis a programról szóló beszámoló hozzájuk egyelőre nem érkezett meg.

Forródróton a minisztérium és az NKA

A másik dokumentum, amely Nagy Ervin és Molnár Áron Facebook-oldalán is nyilvánosan elérhető azt mutatja, hogy a NER-hez szorosan kötődő prímás kérvényét közvetlenül a minisztériumból továbbították az állami pénzosztó szervezet, az Nemzeti Kulturális Alap felé.

A dokumentum szerint a levelet dr. Koczos Nóra, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kabinetfőnöke küldte tovább 2025. júliusában Krucsainé Herter Anikónak, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetőjének. Krucsainé az elmúlt napokban az Indexnek adott interjúban próbálta magyarázni a botrányos támogatások körüli ügyet.

„Tisztelt Főigazgató Asszony!
Kedves Anikó!

A megbeszéltek szerint küldöm Mága Zoltán kérelmét, amelyet Miniszter úr támogat.
Kérem szíves visszajelzésed arra vonatkozóan holnap munkaidő végéig, hogy milyen rendelkezésre álló forrásaink vannak, illetve hogyan, mely forrásból lehetne biztosítani a támogatási igényt.

Köszönettel,
Nóri"

A címzettek között az NKA részéről Bús Balázs neve is szerepel.

KULTÚRA
