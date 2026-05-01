Hankó Balázs a botrányos NKA-pályázatokról: A pályamunkákat akkor kell megítélni, miután létrejöttek, a művészet meg amúgy is ízlés kérdése

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter volt a vendége péntek délután az ATV Egyenes beszéd című műsorának, ahol az NKA körüli botrány volt a téma. Rónai Egon többek között arra a 17 milliárd forintos keretre kérdezett rá, amelyből a Fideszhez köthető celebek, frissen létrehozott vagy alig ismert szervezetek, valamint vitatható kulturális projektek is jelentős támogatáshoz jutottak.

A miniszter a közel félórás beszélgetés során végig azt hangsúlyozta, hogy minden a szabályok szerint történt, és a támogatások közösségépítő célokat szolgáltak. Szerinte teljesen rendben van, hogy ilyen programokra ment pénz, és majd az elkészült produkciók alapján lehet eldönteni, hogy megérte-e. „Azt kell csak nézni, hogy az adott kulturális tartalom megvalósul-e vagy sem."

A műsorban konkrét példák is előkerültek: százmilliós támogatások Fásy Zsülike dokumentumfilmjére vagy Mága Zoltán fotósának, félmilliárdos összegek frissen alapított cégeknek, illetve 17 millió a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei átdolgozására. Rónai Egon azt is felvetette, hogy több érintett szerint nem is pályáztak, csak szóltak nekik, hogy nyertek. Hankó erre is kitartott amellett, hogy nyílt pályázat volt.

A műsorvezető a Patr-Event Magyarország Kft. 450 millió forintos támogatására is rákérdezett. A cég vezetője Párkai Dávid, akinek testvére, Párkai Dániel több, kormányközeli szálon is érintett, és ahhoz az ingatlanhoz is köthető, ahol a sajtó szerint egy korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszter, Marcin Romanowski tartózkodik. Rónai arra volt kíváncsi, hogy a támogatásnak lehet-e köze ezekhez a kapcsolatokhoz. Hankó erre kitérő választ adott: azt mondta, a lengyel politikusnak nincs köze a pályázathoz, a támogatást pedig koncertek szervezésére nyerték el.

A miniszter ugyanakkor nem zárta ki, hogy lehettek problémák a pályázatokkal: azt mondta, ezért utasította a kulturális alapot, hogy mind az 1100 támogatottól kérjenek időközi beszámolót, amely az átadás-átvétel részét képezi majd.

Rónai azt is felvetette, hogy ugyanebben az időszakban a teljes független kulturális szcéna 1,3 milliárd forint támogatást kapott, miközben egyes, nulla teljesítményű fantomcégek külön-külön is félmilliárdos összegekhez juthattak. Hankó azzal védekezett, hogy a rendszerbontó koncerten fellépett 51 előadóból 21 kapott az elmúlt négy évben támogatást, azt viszont nem részletezte, hogy mekkora összegeket.

A beszélgetés végén Rónai Egon azt kérdezte a minisztertől, nem érzi-e úgy, hogy „kilóg a lóláb”, és az NKA a választások előtti hónapokban a Fidesz kampányának kifizetőhelyévé vált. Hankó erre azt válaszolta: szerinte a kulturális döntések alapvetően ízlés kérdései, és az ő megközelítésükben a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok tisztelete olyan szempontok, amelyek mentén jogos támogatási döntéseket hozni.