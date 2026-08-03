Az Engels reptér egy 2025. tavaszi ukrán csapás után. Fotó: HANDOUT/AFP

Mélyen orosz területen csaptak le az ukránok az éjjel több stratégiai orosz célpontra, többek között egy olajfinomítóra és egy repülőtérre. Zelenszkij elnök közlése szerint mind az Engles repülőtér, mind a finomító az ukrán határtól durván 600 kilométerre fekvő szaratovi régióban található. Ukrán találat ért ezeken kívül egy kalugai régióban található olajtárolót és egy brjanszki drónkilövőállást.

Azt az orosz fél is elismerte, hogy nyolcan meghaltak az éjszakai ukrán légicsapásokban és 635 támadó drónt lőttek le vagy hatástalanítottak. Az oroszok szerint találat érte a legnagyobb orosz online áruház, a Wildberries egyik raktárépületét is. Az oroszok közlése szerint ők az éjjel ukrán kikötőt és két hadihajót támadtak a Fekete-tengeren.

Az ukrán fél szerint a reptéren, amely az Ukrajnát támadó stratégiai bombázók egyik bázisa, tűz ütött ki. Innen rendszeresen indulnak Tu-95MC és Tu-160 bombázógépek.

Az utóbbi hetekben nem először támadták a Wildberries raktárhálózatát. A cég az ukránok szerint azért legitim célpont, mert drónalkatrészeket és navigációs eszközöket szállítanak az orosz hadseregnek. Vasárnap éjjel az oroszok hasonló módon támadták a Rozetka nevű ukrán online kereskedő egyik nagy raktárépületét - jelentette a BBC.



