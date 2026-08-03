Palesztin zászló miatt vették őrizetbe a Massive Attack tagjait Szingapúrban

A brit Massive Attack zenekar tagjait őrizetbe vette a szingapúri rendőrség, majd „elkülönítve, külön-külön hallgatták ki” őket, miután a két zenész múlt szerdán palesztin zászlót emelt fel a városállamban tartott koncertjükön. A zenekar vasárnapi közleményében azt írta, „meglepte és csalódással töltötte el” őket, hogy az egész együttest őrizetbe vették és kihallgatták. Azt írták, hogy több tag szállodai szobáját átkutatták, útlevelüket pedig ideiglenesen lefoglalták.

A Reuters szerint Robert Del Naja és Grant Marshall bontották ki és emelték magasba a zászlót, miközben a közönség azt skandálta: „Szabad Palesztinát!”

A Massive Attack milánói koncertje (2025) Fotó: MARIA LAURA ARTURI/NurPhoto via AFP

A szingapúri rendőrség múlt pénteken azt közölte, hogy a zenekar fellépése „potenciálisan veszélyeztethette Szingapúr faji és vallási harmóniáját”, ezért két zenekari tagot szigorú figyelmeztetésben részesítettek, és megtiltották nekik, hogy újra belépjenek Szingapúrba. A rendőrség nem nevezte meg a két érintettet.

A zenekar élő kísérőzenekarral és vendégénekesekkel lépett fel, köztük Elizabeth Fraserrel, a Cocteau Twins énekesével. „Nem gondoltuk volna, hogy egy 157 ország által elismert szuverén állam, Palesztina zászlajának puszta felmutatása bármilyen törvényt sérthet” – írta a zenekar közleményében., amit azzal folytattak, hogy „a szürreális élmény arra emlékeztetett bennünket, mennyire fontos megvédeni az egyetemes emberi jogokat és a véleménynyilvánítás szabadságát mindenütt, ahol ezeket a jogokat fenyegetés éri”.

Szingapúr engedély vagy külön felmentés nélkül nem teszi lehetővé külföldi nemzeti jelképek nyilvános megjelenítését. A palesztin zászló különösen érzékeny kérdésnek számít a gázai konfliktus és Szingapúr muszlim lakossága miatt. Szingapúr etnikailag és vallásilag sokszínű, mintegy 6,11 milliós lakosságú ország, ahol az állampolgárok és az állandó lakosok körülbelül 15 százaléka muszlim. (Reuters)