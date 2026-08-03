Rácz András lett a Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese

Rácz András biztonságpolitikai szakértő, Oroszország- és posztszovjet térségkutató lesz a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese. Ebben a pozícióban az intézet kutatási és tudományos munkájának irányításáért, valamint az Intézet szakmai tevékenységének további erősítéséért felel majd.

Az intézet vezetésére Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel Orbán Anita külügyminiszter. A Magyar külügyi Intézet közleménye szerint az intézmény célja, hogy tovább erősítse szerepét a magyar külpolitikai döntések szakmai megalapozásában, bővítse nemzetközi szakmai együttműködéseit, és erősítse a társadalom felé való nyitást. A vezetői feladatok átvétele megkezdődött. A folyamat a korábbi vezetés közreműködésével zajlik annak érdekében, hogy az Intézet működése és szakmai munkája zavartalanul folytatódjon. A korábbi vezérigazgató, az amerikai Gladden Pappin múlt héten mondott le.