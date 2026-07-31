Orbán Anita elfogadta Orbán Viktor amerikai emberének lemondását, új vezetése lesz a Magyar Külügyi Intézetnek

,,A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért” – írta ki közösségi oldalára Orbán Anita.

A külügyminiszter köszöni Pappin „elkötelezett munkáját és az Intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit”, további szakmai pályafutásához, valamint személyes életéhez poedig „sok sikert, jó egészséget és minden jót” kíván.

Orbán Anita a bejegyzésében kitért arra, hogy az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemző munka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A Tisza-kormány megalakulása nyomán viszont az Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá kerül. „Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel” – szögezte le a miniszter.

Hogy miként néz majd ki az intézet új vezetése, arról hétfőn adnak tájékoztatást.

Gladden Pappinről korábban azt írtuk: a Missouriban született, indián felmenőire szívesen hivatkozó amerikai MAGA-jobboldali nem tud magyarul, de ő a J. D. Vance amerikai alelnök hátországával való fideszes kapcsolatépítés figurája, amibe nagyon sokat fektetett Orbán Viktor kormánya.

2026 februárjában ott voltunk a müncheni biztonságpolitikai konferencián, melynek egyik eseményén Pappin Hillary Clinton egykori amerikai és Radoslaw Sikorski jelenlegi lengyel külügyminiszterrel vitázott a trumpizmusról, az amerikai–európai viszony alakulásáról és általában a geopolitikai folyamatokról. Akkori riportunk ide kattintva olvasható.