Orbán amerikai embere Clinton ellen: magyar propaganda Európa csúcstalálkozóján

A nemzetközi jog másodlagos az erő helyreállítása mögött, Trump csak korrigál, miután a jobb- és balközép összeesküvése kiárusította az országot, és Európában ezt csak egy valaki képviselte már tíz éve következetesen: természetesen Orbán Viktor – állította Hillary Clintonnak a müncheni biztonsági konferencián Gladden Pappin, aki magyar igazolásként történetesen Orbán Viktortól kapja a fizetését.
A Missouriban született, indián felmenőire szívesen hivatkozó amerikai MAGA-jobboldali ugyan nem tud magyarul, de ő a Miniszterelnökség alá vont Magyar Külügyi Intézet vezetője, a JD Vance hátországával való fideszes kapcsolatépítés figurája, amibe olyan sokat fektettek Orbánék. Ő most egy magasabb ligában kapott Münchenben megszólalási lehetőséget, hogy Babis cseh külügyminiszterével szólamban a trumpista európai jobboldal hangja lehessen a legnagyobb biztonságpolitikai konferencián.
Pappinéknek Hillary Clintonnal, a korábbi first ladyvel, demokrata elnökjelölttel és külügyminiszterrel, valamint Radek Sikorskival, a brit arisztokrata fellépésű, ideológiai ellenfelekkel szemben sziporkázóan cinikus lengyel külügyminiszterrel, illetve az egyik legérdekesebbnek tartott kelet-európai elemzővel, a bolgár Ivan Krasztevvel kellett vitatkozniuk arról, hogy van-e még olyan, hogy Nyugat, vagy ezt az illúziót Trump és elvbarátaik második eljövetelével el lehet most már felejteni.
Kimondatlanul is ez volt a legaktuálisabb kérdés Münchenben, és nem sokaknak tűnik a kincstári optimizmusa túl őszintének, ha az amerikai-európai kapcsolatok állásáról van szó. Egy éve ilyenkor éppen JD Vance alelnök itteni fellépése jelezte brutálisan, hogy az eddigi rendnek vége. Amerika új urai a tárgyalásokon alapuló, az általuk már csak szitokszóként emlegetett multilaterális kapcsolatokkal, a hagyományos diplomáciával és nem utolsó sorban Európával szemben határozzák meg magukat – ha más nem, Hegseth hadügyminiszter úr rossz helyre küldött csetjei tanúskodnak arról, hogy milyen őszinte undorral.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
