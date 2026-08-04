A paksi erőmű bővítésére hivatkozva százszoros áron vehettek legelőket és erdőket a környéken, Hadházy Ákos feljelentést tesz

„Feljelentést teszek, mert SZÁZSZOROS ÁRON vettek meg legelőket és erdőket a PAKSI ERŐMŰ BŐVÍTÉSÉRE hivatkozva” – írja közösségi oldalán Hadházy Ákos. A volt parlamenti képviselő szerint olyan rossz mezőgazdasági területeket is megvásároltak, amelyekre a Paks 2-nek semmi szüksége nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi.

Hadházy fotót is közöl egy területről, azzal, hogy a szóban forgó 24 hektáros erdőt-legelőt 2020-ban 3,5 milliárd, azaz hektáronként 150 millió forintért vették meg a tulajdonosoktól. A terület a blokkoktól egy kilométerre található. Akkor történt ez, írja, amikor Tolna megyében egy hektár erdő piaci ára egy-másfél millió forint volt.

Egy közérdekű adatigénylés szerint – amit először Bomba Gábor szekszárdi önkormányzati képviselő adott be – 2018 óta a Paksi Ipari Park Nkft. 32 milliárdért vett hasonló ingatlanokat hasonló árakon. „Az így ellopott pénz pont elég lett volna arra, hogy megelőzzék a mostani alacsony vízállás miatti hűtési problémát. De nem ez volt a fontos, hanem hogy minél több pénzt lehessen szétlopni ebben a paksi bővítésnek nevezett gigantikus rmutyiban” – állítja az exképviselő.

Hadházy Ákos kiégett legelőn tartózkodik

Hozzáteszi: a listán ott van az ősfideszes Kapitány Zsolt cége is, aki „több mint egymilliárdot keresett azzal, hogy bagóért megvette az államtól, majd egy év múlva sokkal drágábban eladta Paks 2-nek a szekszárdi húsipari vállalat lepusztult épületeit”. Hadházy most ebben az ügyben is megismételte a feljelentést, amelyet első körben még elkaszáltak.

A legelőkön és erdőkön meggazdagodott eladók listáján ugyanakkor a képviselő „nem nagyon lát” számára ismert fideszeseket. „Ez persze nem jelenti azt, hogy a bődületes extraprofit egy jelentős része trükkös módon nem fideszesekhez (illetve sajnos több helyről érkező információim szerint azóta tiszás politikussá vált szereplőkhöz) került. A trükk az lehetett, hogy ezek a bennfentes szereplők keresték meg a földtulajdonosokat, majd »SIKERDÍJAT« kértek és kaptak a »közvetítő« tevékenységért és azért, hogy elintézzék a mezőgazdasági területek átminősítését” – magyarázza posztjában a volt parlamenti politikus.

Hadházy szerint „ha tényleg a rendszerváltás felé haladunk, remélhetőleg akkor sem tagadják meg a nyomozást, ha esetleg valóban az új kormányhoz közel álló személyek is sárosak”