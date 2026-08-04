„A válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz” – Mészáros Lőrinc cégcsoportja reagált Magyar Péter áramspórolásos kritikájára

A KALL Ingredients Kft. időben megküldte önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalását a MAVIR részére – olvasható a Mészáros Csoport kedd délelőtti közleményében. Konkrétan azt írják: „A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 2026.08.03-án érkezett megkeresésére a Kall Ingredients Kft. rövid időn belül megküldte hivatalos válaszát, amelyben jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fog működni.” A közlemény szerint „a válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz, ugyanakkor vállalásunknak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie”.

Magyar Péter hétfőn este szólította fel Mészáros Lőrincet, hogy tekerje le az egyik gyárát. A miniszterelnök a MAVIR központjából bejelentkezve azt mondta: „A Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó, több tízmilliárdos állami támogatásban és kedvező hitelben részesülő izocukorgyár, a Kall Ingredients eddig nem méltóztatott válaszolni, hogy vállalják-e a 13 megawattos fogyasztásuk önkéntes visszafogását. Innen is üzenem az olasz partoknál ringatózó Rose d'Or nevű, 30 milliárdos jacht tulajdonosának, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni. Ahogy azt megtette több száz másik vállalat is.”

A Kall Ingredients naplementében, Tiszapüspöki határában Forrás: kallingredients.hu

A Mészáros Csoport a ringatózó Rose d'Ort nem említi, azt viszont igen, hogy a krízishelyzetre tekintettel nemcsak a Kall Ingredients Kft. vonatkozásában tettek energiacsökkentő intézkedéseket, hanem az összes cég esetében is, amiről többek között az Opus Titász Zrt., valamint a Hunguest Hotels Zrt. is adott ki sajtóközleményt.

A csoport ugyanis mélyen elkötelezett abban, hogy az energiaválság kezelése közös felelősség.