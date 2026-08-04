Kilőtt a Mészáros-cégek forgalma a tőzsdén, miután az egyik cége kötvényét bóvliba sorolták hétfőn

Hétfőn este írtuk meg, hogy német Scope Ratings GmbH bóvliba sorolta a többségében Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Opus Global Nyrt. kötvényeit. A független hitelminősítést azért kellett elvégezni, mert az Opus részt vett a nemzeti bank vállalati finanszírozási kötvényprogramjában. A hitelminősítő diszkréten, de félre nem érthetően fogalmazta meg, hogy az Opus nagyban a politikai hátszélnek köszönhette az eddigi szárnyalását.

A cég hétfőn napközben tette ki a hitelminősítésről szóló tájékoztatást, azt a napot a részvényei 360 forinton kezdték, 352 forinton zárták (a napi mélypontjuk 351 forint volt), amit több mint 2 százalékos csökkenést jelent. Ez nem kiugróan nagy gyengülés, de ez nem meglepő annak fényében, ha megnézzük, hogyan mozgott a papír árfolyama a választások környéki időszaktól, és főleg a választás óta.

Látható, hogy nagyjából egy hónappal a választás előtt még az 500 forint fölötti tartományban kereskedtek a részvénnyel, a választás előtti pénteken 430 forint, a választás utáni hétfőn 300 forint volt a záróára. Magyarán a befektetők a Fidesz bukását és a Tisza kétharmados győzelmét látva egyetlen kereskedési nap alatt beárazták azt, amit most a Scope kimutatott.

Az Opus részvényeinek árfolyama a keddi kereskedés első óráiban sem mutatott nagy kilengést, 351-355 forint között mozgott. A papír forgalma viszont a 9 órakor kezdődött kereskedés első perceiben kiugróan magas volt, 9:20-ig 47 804 darab Opus-részvény cserélt gazdát, miközben az elmúlt harminc nap átlaga ennyi idő alatt csak 22 073 darab volt. Igaz, a kereskedés második órájára már alábbhagyott a lendület, de 11 óráig így is több mint 106 ezer Opus-részvény cserélt gazdát (igaz, ez már jócskán elmarad az elmúlt harminc nap átlagos forgalmától).

Kedden a fideszes oligarcha egy másik tőzsdei cégének, az MBH Banknak is nagy forgalma volt. Előbb egy 290 ezer darabos csomag cserélt gazdát 9:56-kor, majd rá egy percre egy újabb 100 ezer darabos csomag. Tizenegy óráig több mint 400 000 darab MBH-részvényt adtak-vettek, ami közel 1,1 milliárd forintos, az elmúlt nap átlagát csaknem harmincszorosan meghaladó forgalmat jelent. Idén egyetlen nap volt, március 31-e, amikor ennél nagyobb forgalom volt az MBH-papírokkal, akkor a nap végére 3,2 milliárd forintnyi bankrészvény cserélt gazdát. A MBH-árfolyam enyhe mínuszban van, a hétfői 2720 forintos záróár után kedden 2660-2720 forint között kereskedtek vele.