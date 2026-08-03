Bóvlira minősítették Mészáros Lőrincék kötvényeit

A Mészáros Lőrinc nevén lévő érdekeltségeket összefogó OPUS GLOBAL Nyrt. hétfőn tájékoztatta a befektetőit, hogy a konglomerátum számára lesújtó eredménnyel zárult a független hitelminősítési eljárás felülvizsgálata, amiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a vállalati finanszírozási kötvényprogramja miatt kellett részt venniük júliusban.

A vizsgálatot végző, német Scope Ratings GmbH bóvliba minősítette az Opus Global kötvényeit. A Mészárosék által kibocsátott kötvényekre vonatkozó besorolását [BBB-]-ről [BB-]-ra, az Opusra vonatkozóan pedig a kibocsátói minősítést [BB]-ről [BB-]-ra módosította, a kilátást egyidejűleg negatívra változtatva.

Az elemzés szerint a portfólió fenntarthatóságát korlátozza az osztalékbevételek erős koncentrációja: az elmúlt három évben ezek átlagosan 83 százaléka az építőipari szegmensből származott. Megállapítják, hogy a csoport koronaékkövének számító Mészáros és Mészáros Kft. pozíciói erősek a magyar infrastrukturális piacon, de ezeket az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagyban függ az állami tenderektől.

A politikai hátszél megszűnését a hitelminősítők tapintatosan úgy fogalmazták meg, hogy „gyengült az új megrendelések beáramlása, és a közelmúltban lezajlott magyarországi kormányváltás után nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatban”.

Gondot jelent, hogy az építőipari ágazat eredményei viszonylag kevés nagy infrastrukturális projektre összpontosulnak, és továbbra is függenek az állami közbeszerzésektől. A földrajzi diverzifikáció is korlátozott, mivel a legtöbb vállalkozás Magyarországon működik.

Ugyanakkor a változó széljárás által okozott kockázatokat részben mérsékli az energetikai szegmens nyereségessége és osztalékfizetési képessége. Ide tartozik az Opus Tigáz is, amit a Scope BBB/stabil minősítéssel tart nyilván.

Azzal számolnak, hogy 2026-ban csökkennek az osztalékbevételek, és továbbra is erősen az építőipari szegmensre koncentrálódnak, csakhogy ennek kilátásait fokozott bizonytalanság övezi.

Magyar Péter miniszterelnök hétfő este szólította fel Mészáros Lőrincet, hogy csökkentse a Kall Ingredients izocukorgyár áramfogyasztását. Épp hétfőtől hatályos az a rendelet, ami lehetővé teszi a kormány számára az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.