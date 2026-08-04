Már csak az amerikaiak 35 százaléka elégedett Donald Trump elnöki produkciójával

Az amerikaiek elégedettsége Donald Trump elnök teljesítményével 35 százalékra csökkent, derül ki a Reuters és az Ipsos friss közvélemény-kutatásából. A múlt hét első felében elvégzett felmérés eredményei azt mutatják, a válaszók tíz év után először a demokraták gazdaságpolitikáját részesítik előnyben a republikánusokéval szemben. Mindebben nyilvánvaló szerepe van Trump tevékenységének, beleértve az iráni háború miatt emelkedő energiaárakat is. Ez nyilvánvalóan befolyásolhatja a republikánusok esélyeit a novemberi félidős választásokon, amelyek a következő két évre vonatkozóan meghatározzák a Kongresszus feletti ellenőrzést.

Trump támogatottsága egy hónap alatt csökkent 35-re 37 százalékról, ez az adat mindössze egy egységgel van a korábbi abszolút mélypont fölött.

Donald Trump 2026. augusztus 3-án Fotó: JIM WATSON/AFP

Ami a gazdaságpolitikát illeti, ott Trump első, 2017–21-es hivatali időszakának nagy részében, majd még Joe Biden országlása idején is vezettek a republikánusok, most azonban 37:36 arányban a demokraták állnak jobban.

A republikánusok gazdaságpolitikai előnye folyamatosan romlott Trump újabb ciklusa alatt, miután az amerikai háztartások pénzügyei megsínylik az Irán elleni háborút. A benzinárak több mint 25%-kal emelkedtek a konfliktus kirobbanása óta, az amerikaiak most átlagosan bő egy dollárral fizetnek többet gallononként a kutaknál. (Reuters)