Még 56 milliót kell költeni a már így is közröhejjé vált 40 milliós döngölt parkolóra

Az országgyűlési választási kampány részeként idén februárban adtak át Sátoraljaújhelyen egy döngölt parkolót.

A fideszes jelölt, Bánné Gál Boglárka piros kabátban, balról Szamosvölgyi Péter polgármester Fotó: Bánné Gál Boglárka

Bánné Gál Boglárka fideszes jelölt, a megyei közgyűlés elnöke a fejlődési pályára állás szimbólumaként tekintett a 40 milliós döngölt parkolóra.

A választók nem annyira, a Fidesz ebben a régi fideszes városban is vereséget szenvedett.

A fejlődés azonban nem állhat meg. Keveseknek tűnt fel, hogy a 40 milliós döngölt parkoló kialakítása csak a kezdet, vagyis az I. ütem.

A második ütem – a terület aszfaltozása, a csapadékvíz elvezetése, burkolatjelek felfestése – további 54 millió forintba kerül. Magyarán: februárban egy félkész szart adtak át. A második ütem költségeinek nagy részét az állam állja, de kell hozzá 7,5 millió forint önerő. Erről a testület a csütörtöki ülésén szavaz.

Kíváncsian várjuk – ha lesz – a harmadik ütemet.