Török teherhajót lőhettek ki az ukránok Novorosszijszknál

Három ember súlyosan megsebesült, amikor – feltételezhetően ukrán – drón találta el a Fekete-tengeren a hivatalos jelentések szerint zöldséget és gyümölcsöt szállító teherhajót. A török hatóságok a Türkiye Today cikke szerint megerősítették, hogy a hajó Törökország tulajdonában áll, annak ellenére, hogy kameruni zászló alatt hajózott, és hogy orosz neve van: a Nadezhda egyébként reményt jelent.

A török tengerészeti főigazgatóság közlése szerint a dróntámadás az oroszországi Novorosszijszk kikötőjétől mintegy 20 tengeri mérföldre érte a Nadezhdát. A feldélzeten 22 fős személyzet tartózkodott, közülük 13-an török állampolgárok voltak. Őket az orosz haditengerészet egységei kimentették, a sebesülteket novorosszijszki kórházakban ápolják.

Az elsődleges megállapítások szerint a hajó lakóterében és orrában keletkeztek súlyos károk, de a fedélzeten is nagy kiterjedésű tűz keletkezett.

A Fekete-tengeren az utóbbi hetekben-hónapokban egyre kiterjedtebben dúl a háború. Az ukránok gyakorlatilag megbénították az orosz áruforgalmat, miközben az oroszok Odessza és más ukrán városok kikötőit, valamint az oda tartó és onnan távozni próbáló „civil” hajókat is támadják, ellehetetlenítve a ki- és bejutást. (via Türkiye Today)