Traktort lopott a balga bőszénfai belga, azzal akart hazamenni, és el is jutott vele egészen messzire

Különös lopási ügy végére tettek pontot a somogyi rendőrök: egy 35 éves belga férfi azért próbált járművet szerezni, hogy hazajusson – írta meg a Somogy megyei rendőrség közösségi oldalának hírére hivatkozva a HVG. Az eset még július 22-én éjszaka esett meg Bőszénfán, de csak most számoltak be róla.

A balga belga több járművet is megpróbált beindítani, és közben jelentős károkat okozott. Eszerint előbb két autót, majd egy traktort iparkodott elvinni, csakhogy nem indult be egyik sem. Negyedjére következett az újabb mezőgazdasági vontató, amivel sikerült elhajtania, de azért egy kertkaput kitört közben.

Egy szóban forgó traktor Forrás: Somogy megyei rendőrség

A férfi elég messzire jutott, őt magát 50 kilométerrel arrébb, Lakócsán, az ellopott traktort pedig az azzal szomszédos Teklafaluban találták meg.

Hogy Teklafaluból hogyan jutott el Lakócsáraa belga, arról nem esik szó a hírben, ahogy arról sem, hogy hova is akart hazamenni voltaképpen. Így csak valószínűsíteni lehet, hogy nem Belgiumba.