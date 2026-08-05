A szlovén-horvát atomerőművet is le kell tekerni a brutális nyár miatt

Magyarország és Románia után Szlovéniában sem mehet tovább teljes kapacitással az ország atomerőműve - igaz, náluk egyelőre csak húsz százalékkal kell lejjebb venni a teljesítményt.

A horvátokkal közösen üzemeltetett, határmenti, krškói atomerőmű Szlovénia áramtermelésének normál időkben a 60 százalékát adja, vagyis az ország még inkább függ tőle, mint Magyarország Pakstól - és az előrejelzések ott sem sokkal kedvezőbbek. Ljubljanában már nyolcadik napja van 35 fok felett, a kánikula miatt inkább ingyen megnyitották a városi uszodákat, amíg meg nem telnek, több megyében pedig megtiltották, hogy az ivóvizet bármi nem létfontosságú dologra használják.

Fotó: Google Maps

Az energiaellátásban még nem kritikus a helyzet, de ha az ország egyetlen nukleáris erőműve komolyabban kiesik, abból komoly gond lehet. A krškói atomerőmű annyiban szerencsésebb helyzetben van, hogy bár az is alapvetően átfolyós hűtésű, akárcsak Paks, de legalább rendelkezik kiegészítő hűtőtornyokkal is. Most azonban a Száva annyira felmelegedett és alacsony a vízhozama, hogy már ezek sem elegendőek, és el kell kezdeni ott is a teljesítménycsökkentést.

A krskói atomerőmű Fotó: MATEJ LESKOVSEK/AFP

Ha a hidrológiai és meteorológiai helyzet tovább romlik, újabb teljesítménycsökkentésre, végső esetben pedig fokozatos leállításra lehet szükség; márpedig a következő két hétben javulásra semmiképpen nem számítanak - írja a szlovén állami hírügynökség.

Hasonló okból legutóbb több mint húsz éve, 2003-ban kellett visszafogni a krškói reaktor teljesítményét, akkor több mint három hónapon keresztül csak csökkentett üzemmódban tudott menni.