Bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, orosz terrorkísérlet is a lehetséges forgatókönyvek között

Bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, nem messze az ott állomásozó ukrán Antonov szállítógépektől. Kedd éjszaka emiatt a német hatóságok azonnal lezárták a déli kifutópályát, és tűzszerész robot segítségével vizsgálták át a szerkezetet. A biztonsági zárlat alatt egy DHL-es csomagszállító gép is ütközött a levegőben egy egyelőre ismeretlen tárggyal (még nem erősítették meg, hogy ez is egy drón volt-e), emiatt Hannoverben hajtott végre kényszerleszállást.

A rendőrség úgynevezett nem konvencionális robbanó- és gyújtószerkezetként (USBV) azonosította a négyrotoros kvadrokoptert. A Spiegel információi szerint a helyszínen készült röntgenfelvételek alapján a drónra rögzített, nitráttartalmú robbanóanyag mellett már a gyújtószerkezetet is elhelyezték.

Bombahatástalanító robot a lipcsei reptéren. Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A német lap szerint a hatóságok nagy erőkkel keresik a drón pilótáját, a vizsgálatot a drezdai főügyészség és a szászországi rendőrség terrorellenes egysége vette át. A lehetséges forgatókönyvek között kiemelt helyen szerepel egy lehetséges orosz szabotázsakció is. Lipcse fontos logisztikai csomópont a katonai szállítmányok és a NATO-szövetségesek számára, és több ukrán gépnek is ez lett a bázisa az orosz invázió óta.

Az incidens nem elszigetelt eset, Németországban is egyre több gyanús drónátrepülést detektálnak a katonai és logisztikai létesítmények felett. Két évvel ezelőtt éppen a lipcsei DHL-központban gyulladt ki egy időzítővel ellátott csomag, amelyet az európai biztonsági szervek szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából adtak fel.

Mint a Guardian kiemeli, Németország Ukrajna egyik legfontosabb európai katonai támogatója, emiatt Moszkva rendszeresen célkeresztbe veszi a német védelmi infrastruktúrát. A helyzet komolyságát jelzi, hogy Alexander Dobrindt német belügyminiszter megszakította a nyaralását, és a lipcsei repülőtérre utazott, hogy a szövetségi rendőrség és a alkotmányvédelmi hivatal vezetőivel közösen tartson rendkívüli helyzetértékelést.