Egygólos előnyt szerzett a Fradi a Górnik Zabrze ellen az Európa-ligában

Az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrzét. A meccs egyetlen gólját Marius Corbu szerzete a 65. percben. A hajrában a Fradiban pályára lépett a frissen igazolt 88-szoros válogatott Nagy Ádám.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A továbbjutó a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes átkerül a Konferencia-ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie ligaszakaszban való részvételért.

Európa-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés

Ferencvárosi TC-Górnik Zabrze (lengyel) 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 12 870 néző, v.: Alberola (spanyol)

gólszerző: Corbu (65.) sárga lap: Josema (10.)

Ferencváros: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gomez, Cadu (Cirkovic, 91.) - Corbu, Kanichowsky (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) - Zachariassen, Joseph (Kodro, 91.), Yusuf (O'Dowda, 71.)

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza - Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski - Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter, 80.) (MTI)