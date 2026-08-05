Eltűnt közel 20 milliárd forint a jegybanki alapítványokhoz kötődő GTC magyar leányánál

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Majdnem két hónappal a határidő után adta le a 2025-ös évről szóló beszámolóját a GTC Origine Kft., ami a jegybanki alapítványok által megszerzett lengyel GTC Group egyik magyar leányvállalata. A cég tavalyi beszámolója egészen durva számokat tartalmaz; nemcsak egyes befektetései értékelődtek le, de egy korábban másnak adott hitelt is kénytelenek voltak leírni, vagyis azzal számolnak, hogy azt a pénzt a cég már nem kapja vissza.

Kezdem az elején. A saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó cég tavaly 708 millió forint árbevételt ért el az előző évi 1,3 milliárd forint után, ezzel párhuzamosan a kiadások is csökkentek, így operatív szinten kedvezőbb lett az eredmény az előző évinél. Akkor valamivel több mint 5 milliárdos veszteséget könyveltek el, 2025 végén már „csak” 3,4 milliárdos volt a mínusz. Ugyan a veszteség önmagában sosem nevezhető előnyösnek, a GTC Origine esetében csak ezután jött a feketeleves, a pénzügyi műveleteken ugyanis brutális, 15,7 milliárdos veszteséget értek el, így végeredményben az előző évi 4,6 milliárd forint után 19,1 milliárdos mínusszal kellett zárniuk 2025-öt.

Értékét vesztő befektetés és bebukott kölcsön

Jól látható tehát, hogy a tavalyi veszteség nagyobb része nem a cég napi működéséből, ingatlanügyekből származott, hanem a pénzügyi műveletek eredményéből. Itt hagyományosan a hitelek/kölcsönök kamatait, befektetések értékváltozását, az árfolyamváltozásokon elért nyereséget/veszteséget, illetve a kapott/fizetett osztalékok jelennek meg.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A GTC Origine esetében a 15,7 milliárdos veszteség úgy jött össze, hogy a pénzügyi műveleteken 3,9 milliárdos bevételt értek el, aminek döntő része a kapcsolt vállalkozásoktól kapott kamatok tették ki, 702 millió forint pedig kapott osztalék volt. Ezzel szemben viszont 19,7 milliárd forint ráfordítást számoltak el a pénzügyi műveletekkel kapcsolatban, ami az előző évinek több mint a négyszerese. Ebből

12,4 milliárd forint volt a részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése,

5,2 milliárd kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat

kicsivel több mint 2 milliárd pedig egyéb ráfordítás.

A kiegészítő mellékletből ezúttal pontosabban is kiderül, miért kellett értékvesztést elszámolni. Szabály szerint egyébként például akkor számolnak el értékvesztést, ha

a leányvállalat veszteséges, vagy az üzleti kilátásai olyan mértékben romlanak, hogy a könyvekben szereplő értéke már nem indokolt.

ha a befektetés várhatóan nem térül meg teljes egészében,

ha egy kölcsönadott összeg várhatóan nem térül meg teljes egészében.