Az első félévben 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni az Erste ügyfeleitől

A működési eredmény 14 milliárd forinttal, 11 százalékkal volt magasabb az idei első félévben, mint tavaly, a féléves eredmény azonban 69,2 milliárd forintról húsz százalékkal 55,7 milliárd forintra csökkent – mondta Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója a bank szerdai sajtótájékoztatóján. Az erősebb működési eredményt és a javuló üzleti mutatókat ugyanis bőven ellensúlyozták a magasabb adóterhek (amik az OTP első féléves eredményét is rontották).
A féléves működésről szóló tájékoztatón elhangzott: jelentősen csökkent a bank ügyfelei ellen irányuló csalási kísérletek száma, de még így is közel 21 ezer ilyen próbálkozás volt a tavalyi első féléves több mint 35 ezer után (főleg a bankkártyás csalási kísérletek száma esett vissza). A csalók összesen 6,7 milliárd forintot próbáltak lenyúlni erstés számlákról, és már nemcsak a magán-, hanem céges számlák is célkeresztbe kerültek. A tavalyi 7,7 milliárd forint után idén 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni a bank ügyfeleitől, „ebből 5,7 milliárdot mentettünk meg” – mondta Zsiga Krisztina kockázati vezérigazgató-helyettes.
A bank vezetői arról is beszéltek, hogy
a tavalyinál kevesebb volt a Babaváró és a Munkáshitel-folyós-tás, de a várt mértéket meghaladta, főleg a Babaváróé, mert az a hitel az önrészt növeli a többi hitel, például lakáscélú hitelek mellé;
az Erste csatlakozott az OTP-hez abban az alkotmánybírósági beadványban, ami az aktuális kamatstop-szabályozást kifogásolja, bíznak abban, hogy ez az ügy hamarosan rendeződik, a bank azt látja, hogy a kamatstopos ügyfélállomány sérülékenysége sokkal kisebb, mint amiről beszélni szoktak;
nagyon várják azokat a kormányzati intézkedéseket, amik befolyásolják a támogatott hitelek konstrukcióit, „a vállalatoknak szembesülniük kell azzal, hogy át kell állniuk a piaci alapú hitelezésre”, komoly kivárás van, hogy mi lesz a Széchenyi-kártyával, KAVOSZ-szal;
az Erste javuló makrogazdasági környezetre számít: azt várják, hogy a GDP-növekedés idén 1,7 százalékos, jövőre 2,2 százalékos lehet (ez a legjobb két eredmény lenne 2022 óta);
az infláció kedvezően alakul, „a megelőlegezett külföldi bizalom jelentősen erősített a forintot, ez nemcsak az inflációt, hanem az inflációs várakozásokat is csökkentette”;
nagyon várják az augusztus végi idei, módosított költségvetési számokat, illetve októberre a 2027-es és hároméves középtávú államháztartási tervet;
a bank lakossági hitelállománya 25 százalékkal nőtt egy év alatt, az új lakáshitelek folyósítása 110 százalékkal haladta meg a 2025-öst;
míg az Ersténél befektetett és kezelt vagyon 6693 milliárd forint volt, 17 százalékkal magasabb, mint 2025 júniusának végén.