Fegyveres férfit tartóztattak le Trump golfklubjánál

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Egy fegyveres férfit tartóztattak le még vasárnap délután Donald Trump Los Angeleshez közeli golfklubjánál, néhány nappal azelőtt, hogy ott megrendezték volna Trump jótékonysági vacsoráját. A hatóságok szerint úgy tűnt, mintha a férfi fel akarná mérni a biztonsági intézkedéseket.

Miután a golfpálya parkolójában őrizetbe vették, egy 16 töltényes tárat találtak a zsebében. Ezt követően kutatták át az autóját, ahol egy megtöltött pisztolyt és egy másik megtöltött tárat is találtak. A későbbi házkutatás során a férfi otthonában az FBI további lőfegyvereket, lőszert, golyóálló mellényeket, illetve „aggodalomra okot adó kijelentéseket” tartalmazó jegyzetfüzeteket, valamint két rádiójel-adó készüléket találtak.

A seriffhivatal egyelőre nem válaszolt a kérdésre, hogy a történtek után fokozott biztonsági intézkedést rendeltek-e el a kedd esti vacsorán.

Trump ellen az elmúlt években több merényletkísérletet is tettek, legutóbb a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött egy férfi. (Politico)

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Benics Márk
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