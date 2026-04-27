Trump elleni merényletkísérlettel vádolják a férfit, aki a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött

Az amerikai igazságügyi minisztérium hivatalosan is vádat emelt a kaliforniai férfi ellen, aki szombaton a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött – írja a Guardian.
A 31 éves Cole Tomas Allent az Egyesült Államok elnökének meggyilkolására irányuló kísérlettel, továbbá lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják.
A New York Times tudósítása szerint a férfi élénk kék rabruhát viselt, amikor rövid időre megjelent a washingtoni szövetségi bíró előtt. Nyugodtnak tűnt, és csendben válaszolt a bíró kérdéseire, aki közölte vele, hogy ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Vallomást nem tett.
Donald és Melania Trumpot, valamint J. D. Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Washington Hiltonból, miután az eseményt lövések szakították meg. Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, és részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozott.
Az amerikai rendőrség szerint a férfinél, akit a Fehér Ház tudósítói vacsoráján történt támadással gyanúsítanak, több fegyver is volt, amikor rárontott egy biztonsági ellenőrzőpontra.
Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették és két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.
