Ki az a Cole Tomas Allen, akit a Fehér Ház tudósítói vacsoráján történt lövöldözéssel gyanúsítanak?

Miután szombaton a Fehér Ház tudósítói vacsoráján egy támadó lövéseket adott le, a gyanúsítottat egy rendvédelmi tisztviselő Cole Tomas Allenként azonosította – írja a Reuters. A Los Angeles környékéről származó férfi a közösségi médiában elérhető információk szerint a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. A szombati lövöldözésről itt írtunk hosszabban, az eseményről készült videókat és képeket pedig ebben a cikkben szedtük össze.

A tisztviselő szerint Allen, aki körülbelül 31 éves, a kaliforniai Torrance lakosa. Ez egy tengerparti város Los Angeles South Bay régiójában, a Santa Monica-öböl közelében. A gyanúsított a hétvégén a Washington Hilton szálloda vendége lehetett, ahol az éves tudósítói vacsorát tartották, de az indítékát, hogy miért kezdett el lövöldözni az épületben, egyelőre nem állapították meg.

Egy, a gyanúsított nevéhez köthető LinkedIn-profil szerint „végzettsége szerint gépészmérnök és informatikus, tapasztalata alapján független játékfejlesztő, születése szerint tanár”. A profil alapján 2017-ben szerzett alapképzési diplomát gépészmérnöki szakon a California Institute of Technology-n (Caltech), majd 2025-ben mesterfokozatot informatikából a California State University, Dominguez Hills intézményben. A Caltech közleményben megerősítette, hogy egy ilyen nevű személy 2017-ben végzett náluk.

Ez az intézmény egy országos, egyetemi felvételire felkészítő és korrepetáló szolgáltatás. A szakmai tapasztalatok között szerepel, hogy az elmúlt években részmunkaidős tanárként dolgozott a C2 Educationnél, valamint önálló játékfejlesztőként tevékenykedett. Egy valószínűleg Cole-hoz köthető Facebook-bejegyzés szerint pedig 2024 decemberében a C2 Education torrance-i irodája „a hónap tanárának" választotta. Ez az intézmény egy országos, egyetemi felvételire felkészítő és korrepetáló szolgáltatás.

Az amerikai rendőrség szerint a Fehér Ház tudósítói vacsoráján feltételezett lövöldözőnél több fegyver is volt, amikor rárontott egy biztonsági ellenőrzőpontra. Donald Trump által közzétett megfigyelő kamerás felvételen látható, amint a gyanúsított átrohan a fémdetektorokon, miközben a biztonsági ügynökök fegyvert rántanak.

A washingtoni rendőrfőnök, Jeffery W. Carroll elmondta, hogy a rendőrök tűzharcba keveredtek a gyanúsítottal, és egy amerikai titkosszolgálati ügynököt „a mellényén talált el” egy lövedék. Kórházba szállították, állapota stabil, és „jó hangulatban van”. A gyanúsítottat – akit a rendőrség „magányos elkövetőnek” nevezett – nem érte lövés, de őt is kórházba szállították kivizsgálásra.