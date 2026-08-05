Kedden megszavazza az Országgyűlés az új államfőt

A TISZA-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről

- posztolta a kormánypárti frakció a Facebookra. Mint írják, kedden tartják meg a szavazást Sulyok Tamás utódjáról.

Azt, hogy kit fognak jelölni, még nem hozták nyilvánosságra. Rákérdeztünk a frakciónál, hogy mikor jelentik be, kit jelölnek államfőnek, de sokkal előrébb nem jutottunk: „A Tisza-frakció a napokban tárgyal még a kérdésről” - írták.

Fotó: Németh Dániel/444

Sulyok Tamás megbízatását július 20-án szüntette meg a kormánypárt, az Alaptörvény szerint ehhez képest harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania az Országgyűlésnek. Az új - elvileg ideiglenes, a beígért alkotmányozással ugyanis új államfőt is ígért a Tisza - köztársasági elnök a szavazás utáni nyolcadik napon, vagyis augusztus 19-én léphet hivatalba.

A Fidesz közleményben annyit reagált: „Kár a gőzért. Közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. A poszton nincs üresedés.

Az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.” A héten ugyanakkor a Fidesz frakcióvezetője is részt vett azon az egyeztetésen, amelyet a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes hívott össze az energia- és hőséghelyzetről. A Fidesz úgy ment el erre az egyeztetésre, hogy előtte a „Sándor-palota illegális lakásfoglalójának" nevezte Forsthoffert.