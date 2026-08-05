Marokkóiak százai várják eltűnt szeretteiket a ceutai határ közelében

Emberek százai gyűltek össze az észak-marokkói Fnideq városában, a spanyol fennhatóságú Ceuta határának közelében: eltűnt szeretteik fényképeit mutatják a járókelőknek, hátha sikerül a nyomukra bukkanniuk arrafelé, ahol a múlt héten kb. 70 ezer ember próbált bejutni Ceutába, Spanyolország apró észak-afrikai területére.

Kedden, miközben az uniós tagállamok belügyminiszterei rendkívüli videókonferencián próbálták kezelni a továbbra is fennálló feszültségeket, a ceutai határ marokkói oldalán főleg a halálos áldozatokra irányult a figyelem: a helyi hatóságok szerint Ceutában legalább 88-an, Marokkóban pedig további 11-en haltak meg, miközben több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A múlt hét végén Ceutába érkező kb. 70 ezer embert az elmúlt napokban visszaküldték Marokkóba – közölte kedden a spanyol belügyminiszter. Az emberek a TikTokon, a Facebookon és a WhatsAppon terjedő bejegyzések nyomán indultak Fnideqbe: ezek azt állították, hogy Marokkó átengedi az embereket a határon. Sokan gyalog érkeztek, mások zsúfolt buszokon és autókban, majd csatlakoztak a Spanyolország felé tartó tömeghez. Madrid – Rabattal együttműködve – 48 órán belül visszaküldte az átkelők túlnyomó többségét. Közben egy politikai válságot is igyekezett elhárítani, amit azok a követelések váltottak ki, hogy függesszék fel Spanyolország tagságát a szabad mozgást biztosító schengeni övezetben.

Az elmúlt napokban Spanyolország-szerte civil szervezetek adtak hangot aggodalmuknak amiatt, hogy a Ceutába átkelők közül egyeseket annak ellenére küldtek vissza, hogy jogosultak lehettek volna nemzetközi védelemre, és még azelőtt kitoloncolták őket, hogy élhettek volna a menedékjog iránti kérelem benyújtásának jogával.

A spanyol kormány keddi becslése szerint az átkelők közül kb. kétezren továbbra is Ceutában voltak, közöttük legalább 862 kísérő nélküli kiskorú volt. Az UNICEF spanyolországi szervezete arra figyelmeztetett, hogy további több tucat gyerek bolyonghat védelem nélkül a város utcáin.

A spanyol rendőrség kedden közölte, hogy Ceutában irodát hozott létre az eltűnt személyekről szóló bejelentések összegyűjtésére. A Ceutában tartózkodó, kísérő nélküli gyerekek sorsa miatti aggodalmak kedden tovább erősödtek, miután a spanyol sajtó közzétett egy videót. A felvételen egy kb. 12 éves, síró fiú látható, amint arra kér egy katonát, hogy ne küldje vissza Marokkóba. Miután több járókelő közbelépett, és rámutatott, hogy a spanyol törvények nem teszik lehetővé a gyerekek egyedüli kitoloncolását, a határtól mindössze néhány méterre zajló műveletet leállították.

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Napokkal a hirtelen tömeges érkezés után továbbra sem világos, mi vezetett a nagyszabású átkeléshez. Marokkót egyre több vád éri azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszhatott az eseményekben. „Az emberek úgy érezték, hogy ha nem is Marokkó szervezte meg az egészet, legalábbis bátorította vagy engedélyezte” – mondta a hét elején Juan Jesús Vivas, Ceuta régóta hivatalban lévő konzervatív vezetője.

Egy magas rangú marokkói tisztviselő visszautasította ezt a célzást. „Leegyszerűsítő azt mondani, hogy Marokkónak egyszerűen erővel kellett volna megállítania őket. Ez a jelenség teljes félreértéséről tanúskodik” – mondta a tisztviselő az AFP-nek. „Egy bizonyos ponton a marokkói rendfenntartó erők már nem tudtak szembeszállni a migránsokkal, mert rendkívül sokan voltak”, és mert „nagyon erős volt a vonzóhatás” – tette hozzá. „Vajon Spanyolország, amikor látta, hogy érkeznek, megállíthatta volna őket pusztán fegyverek és biztonsági erők bevetésével? Ez nem lehetséges.”

A marokkói belügyminisztérium vasárnap kiadott közleményében „a digitális tér kihasználását” és „a félretájékoztatás terjedését” tette felelőssé a tömeges átkelésért. Spanyol hírszerzési források szerint az emberáradat egy álhírre vezethető vissza, ami gyorsan elterjedt a közösségi médiában, miután a spanyol legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a tengeren érkező migránsokat nem lehet azonnal, egyedi eljárás nélkül kitoloncolni.

A marokkói tisztviselő azt mondta, Rabat megpróbálta figyelmeztetni Madridot az ítélet következményeire. „Július 22–23. körül kezdtünk egyeztetni a spanyol féllel, amikor a hálózatokon beszélni kezdtek erről. Elmagyaráztuk, hogy ez az ítélet problémát fog okozni. És problémát is okozott” – mondta az AFP-nek.

Elma Saiz spanyol migrációs miniszter visszautasította ezt az állítást. „Egyetlen pillanatban sem állt rendelkezésünkre semmilyen bizonyíték vagy jelentés, amely figyelmeztetett volna bennünket ennek a példátlan eseménynek a nagyságrendjére” – mondta újságíróknak Madridban. (Guardian)