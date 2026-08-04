Az EU biztosa bírálta Spanyolország migrációs politikáját a ceutai válság utáni egyeztetésen

Az Európai Unió belügyminiszterei kedden rendkívüli videókonferencián értékelték a ceutai migrációs válságot. A találkozón a tagállamok elismerték Spanyolország gyors és hatékony fellépését, ugyanakkor Magnus Brunner uniós migrációs biztos kritikusan szólt Madrid dokumentum nélküli migránsok regularizálására (dokumentum nélküli bevándorlók jogállásának rendezésére) vonatkozó tervéről.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A spanyol belügyminiszter, Fernando Grande-Marlaska szerint a mintegy 72 ezer Ceutába érkezett migráns közül körülbelül 70 ezret már visszaküldtek Marokkóba. A spanyol oldalon legalább 75, más források szerint 88 ember vesztette életét, a marokkói oldalon további tizenegyről tudni. Grande-Marlaska úgy értékelte: a tagállamok elismerték Spanyolország „azonnali és hatékony” válaszát. Brunner is azt mondta, hogy a helyzet kontroll alatt van, a schengeni övezetet nem érintette az esemény, és a történtek „az ellenállóképesség próbáját” jelentették, amelyet az EU sikeresen állt ki.

Ugyanakkor a biztos külön kiemelte Spanyolország regularizációs programját. Szerinte bár jelenleg nem látnak közvetlen összefüggést a ceutai események és a spanyol intézkedés között, a dokumentum nélküli migránsok tömeges regularizálása „határozottan nem jó jel Európa többi része számára”. Brunner megjegyezte: érti, hogy Spanyolország esetében sokan latin-amerikai származásúak, akikkel közös a nyelv és a kultúra, de a jelzés a többi tagállam felé így is kedvezőtlen.

A tanácsülésen Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A BM közleménye szerint a magyar kormány szorosan követte az elmúlt napok ceutai eseményeit, amelyek valószínűsíthetően nem spontán migrációs mozgásként, hanem szervezett, a külső határ elleni erőszakos nyomásgyakorlásként értékelhetők. Erre az Európai Uniónak és a tagállamoknak összehangolt, határozott választ kell adniuk – tette hozzá a minisztérium.

A tárca jelezte, hogy ezzel összhangban Magyarország csatlakozott a 22 tagállam által közösen kiadott levélhez, amely a helyzet közös európai kezelését és a szükséges további lépések megfontolását sürgeti. Hozzátették, a ceutai események ismételten megerősítik, hogy a jelenlegi uniós migrációs és menekültügyi szabályozás nem ad megfelelő választ napjaink migrációs kihívásainak kezelésére. Ezért számos más tagállamhoz hasonlóan az eddigi megoldásokon túlmutató, innovatív szakpolitikai eszközrendszer uniós szintű kialakítását tartják szükségesnek.

A ceutai válság éles feszültségeket szült az EU-n belül. Olaszország ideiglenesen visszaállította a Spanyolországgal szembeni légi és tengeri határellenőrzést, több ország – köztük Dánia és Finnország – támogatta a lépést. Korábban 22 tagállam közös levélben bírálta a spanyol migrációs politikát, és azon belül a regularizációs tervet. Brunner az olasz intézkedésről annyit mondott: bizonyos megértéssel viseltetik iránta, mert az állampolgárok aggodalma érthető.

A ceutai események ismét rámutattak arra, hogy a migráció továbbra is megosztó kérdés az Európai Unióban, még akkor is, ha a konkrét válságot Spanyolország és Marokkó gyors együttműködéssel kezelte. (via The Guardian, MTI)