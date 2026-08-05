Medián: A fideszesek harmada szívesen szavazna egy Fideszből kiszakadó polgári pártra

A Medián friss közvélemény-kutatása szerint ha a Fidesz valaha domináns polgári irányvonalat képviselő politikusai új pártot alapítanának, azonnal bejutnának a parlamentbe – írja a HVG.

A teljes népesség 5 százaléka „szinte biztosan” rájuk szavazna, vagyis akkor is megugranák a küszöböt, ha minden magyar választópolgár elmenne szavazni. (A Mi Hazánkra a szavazásra jogosult magyarok 4,76 százaléka szavazott, vagyis a választási jogukkal élők 5,63 százaléka.)

Ferencz Orsolya a Fidesz 2023-as kongresszusán Fotó: Németh Dániel/444

A lakosság további 5 százaléka tartja valószínűnek, hogy szavazna ilyen pártra. A lap felidézi, hogy a Medián két és fél éve arra volt kíváncsi, mennyien szavaznának olyan pártra, amit Magyar Péter alapít: a Tisza Párt megalapítása előtt a teljes lakosság 9 százaléka szavazott volna közepesnél nagyobb valószínűséggel a képzeletbeli Magyar-listára.

Hogy most kinek a karárára szavaznának az új pártra? A magukat még mindig Fidesz-támogatóknak vallók 18 százaléka válna hűtlenné a pártjához, és további 15 százalékuk elképzelhetőnek tartja a váltást, és csak a jelenlegi fideszesek harmada ragaszkodik Orbán Viktor irányvonalához.