Panyi Szabolcs kapja idén a CPJ nemzetközi sajtószabadság-díját

Panyi Szabolcs 2021 júliusában Budapesten Fotó: Besenyei Gergely/AFP

Szerdán jelentette be a New York-i székhelyű Committee to Protect Journalist (CPJ) nemzetközi újságíró szervezet azoknak az újságíróknak a nevét, akiket idén nemzetközi sajtószabadság-díjjal tüntetnek ki.

A kitüntetettek között szerepel Panyi Szabolcs, a VSquare jelenlegi, a Direkt36 korábbi oknyomozó újságírója is.

Panyi mellett a CPJ egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy burmai újságírónak ítélte oda az idei díjat, amit november 19-én adnak át New York-ban:

🏆 CPJ will honor journalists from Colombia, Eritrea, El Salvador, Hungary, Lebanon, and Myanmar at the 36th annual International Press Freedom Awards in November.



Carlos Dada, the Salvadoran journalist who co-founded El Faro in 1998, will receive the Gwen Ifill Press Freedom… pic.twitter.com/1UsDoXAjGL — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) August 5, 2026

A világ egyik legnagyobb presztízsű újságíró szervezet indoklásában Panyit Európa egyik vezető oknyomozójaként említi. A CPJ szerint Panyi munkássága nem csak Magyarországon, de egész Európában éreztette hatását, és fontos vitákat generált.

Az indoklás kitér arra, hogy érzékeny forrásai miatt Panyi Orbán Viktor és kormánya célkeresztjébe is került a 2026-os kampányban: a különböző orosz befolyásolási műveletekről szóló tényfeltáró cikkei miatt pedig – kémkedés címén – vádat is emeltek ellene.

A CPJ szerint Panyi cikkei hozzájárultak az orosz befolyásolási kísérletek leleplezéséhez és döntően alakították a közbeszéd alakulását az Orbán vereségével zárult választási kampányban.

Idén 36. alkalommal adják át a CPJ nemzetközi sajtószabadság-díjait. Az elmúlt 30 évben egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy uniós tagállamban tevékeny újságírói megkapta volna a díjat. (CPJ)