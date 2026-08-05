Soha nem volt még ilyen forró az éjszaka Magyarországon

A magyarországi abszolút melegrekordtól végül 0,6 fokkal elmaradt szerdán a hőmérséklet: Budakalászon laza 41,4 fokot mértek, ami alatta marad a bő egy hónappal ezelőtti, június végi 42,0 foknak.

Megdőlt viszont a valaha mért legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja. A budapesti János-hegyen reggelre csak 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő - vagyis még 527 méteres magasságban is olyan meleg volt a hajnal relatíve leghűvösebb órájában is, mint ami egyébként más években augusztusban nappal lenne a normális maximum. Magyarország országos augusztusi átlagos napi maximum-hőmérséklete ugyanis körülbelül 28,2 fok volt az elmúlt harminc évben. Most viszont ez nem a legmelegebb, hanem a leghűvösebb hőmérséklet volt, és még ehhez is fel kellett menni Budapest legmagasabb pontjára.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Szerdán már délelőtt több helyen meghaladta a 35 Celsius-fokot a hőmérséklet, délutánra pedig több tucatnyi állomáson emelkedett 40 Celsius-fok fölé. Mohorán és Újpesten 41,1, Hortobágy Halastón és Derekegyházon 41,2 Celsius-fokot mértek. Az új országos napi legmagasabb maximumhőmérsékletet végül Budakalászon mutatták ki, ahol 41,4 fok volt. Augusztis 5-én korábban 40 fok volt a csúcs, azt 1905-ben Orosházán mérték, de az egész országban kegyetlen volt a meleg akkor is. Ezt írta aznap a sajtó:

„A kánikulai hőség egyre elviselhetetlenebb méreteket ölt. A főváros levegője ma egész nap izzott mint egy kemencze belseje és az öntözőcsövek vízsugarai szinte nyomban elpárologtak, amint a kövezetet érték. Az utczákon nagyon sokan roszszul lettek a hőségtől és a mentőknek is sok dolgot adott a tikkasztó forróság. A délelőtt folyamán nyolcz esetben kellett kivonulniuk, hogy első segélyt nyújtsanak a hőség áldozatainak.”