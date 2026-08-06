Az Orbán-kormány az utolsó fillérig kiszívta a profitot a Paksi Atomerőműből

2010 és 2025 között 197 milliárd forint körüli nyereséget termelt a Paksi Atomerőmű Zrt, amit az állam – vagyis az MVM - tulajdonosként ki is vett osztalék formában – írja a 24.hu.

A rezsicsökkentés miatt eléggé visszaesett az erőmű profitja: míg 2010 és 2013 között 19-29 milliárd forint közötti eredményeket ért el, addig 2023-ban 120 milliót mutattak ki, tavaly pedig valamivel több, mint 3 milliárdot.

Perger András, az Energiaklub energiaprogram-vezetője azt mondta, az ország legnagyobb villamosenergia-termelője „most itt áll pénz nélkül, letolt gatyával.” Ekkora profitért egyetlen magáncég sem üzemeltetné az atomerőművet. Nem csak az erőműből, hanem az anyacég MVM-ből is bőven vett ki osztalékot az állam, ráadásul elég átláthatatlan volt, hogy melyik üzletágból mennyit.

Perger szerint logikusan felvethető a kérdés, hogy van-e összefüggés teljes egészében elvont nyereség és a jelenlegi helyzet között – amikor egy elmaradt beruházás miatt alacsony vízállásnál nem tud elég hűtővizet szivattyúzni az erőmű. Kapitány István miniszter szerint nagyjából 10 milliárdból meg lehetett volna oldani a problémát egy új szivattyúteleppel, bár Perger szerint ennél magasabbak lehetnek a költségek.