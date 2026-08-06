„Ez most mire volt jó, kedves Takács Péter?” – Gajdos László videóban mondta el, hogy a fideszesek vádjaival ellentétben nem ment szabadságra a vízügyért felelős államtitkára

„Tisztelt uraim! Ez azért már mindennek a teteje” – kezdte videóját Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki karakterétől idegen módon, kissé ingerülten reagált a Fidesz legújabb támadására. A párt politikusai ugyanis azt terjesztették csütörtökön, hogy Gajdos egyik államtitkára, a vízügyért és klímapolitikáért felelős Kelemen Ágnes a hőhullám és vízügyi krízishelyzet közepén ment nyaralni.

Takács Péter azt állította, hogy a minisztériumi dolgozók felháborodására még egy köremailt is kiküldtek, amiben arra kérték a kollégákat, hogy ne zavarják az államtitkárt. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője pedig arról beszélt, hogy Kelemen a szabadságát töltötte külföldön a legnagyobb krízis közepén, és ha ez bebizonyosodik, az államtitkárnak le kell mondania.

Gajdos ezzel szemben azt mondta, Kelemen valóban szabadságra ment volna a múlt héten, de miután a védelmi bizottság első ülésén kiderült, hogy a Duna alacsony vízállása miatt komoly a helyzet, megkérte az államtitkárt, hogy halassza el a szabadságát. Kelement ezután Ausztriába küldte, hogy tárgyaljon az ottani vízügyi főigazgatóval a Duna helyzetéről.

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Gajdos azt mondta, hogy Kelemen azóta is dolgozik a probléma megoldásán, mint ahogyan két helyettes vízügyi államtitkára, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, valamint a Víziközmű és Települési Csapadékvíz-Gazdálkodási Főosztály valamennyi munkatársa. „Ez most mire volt jó, kedves Takács Péter?” – zárta videóját a miniszter.