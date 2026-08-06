Hiányos elszámolások, baráti megbízások és teljes káosz a rejtélyes monori civilek NKA-s pénzeinél

Rengeteg megmagyarázhatatlan és furcsa momentum van azokban a pályázatokban, valamint elszámolásokban, amelyeket a monori civil egyesületek raktak össze a Nemzeti Kulturális Alap részére. Mint sokan mások, ők is szerettek volna némi támogatáshoz jutni annak érdekében, hogy a „helyi kulturális életet és a közösséget erősítsék”. Csakhogy a 17 milliárdos titkos NKA-zsebből érkezett pénzek egy jól körülhatárolható, a helyi önkormányzattal kapcsolatban lévő körhöz kerültek, akik olykor ugyanolyan tartalommal, ugyanazon események megrendezésére pályáztak. Vagy épp, ahogy arról Molnár Áron is beszámolt a napokban közzétett videójában, egy buszt béreltek a pénzből annak érdekében, hogy a budapesti Békemenetre utaztassanak helyieket.

A történetben öt monori szervezet a főszereplő:

az Életfa Közösség és Településépítő Egyesület, amelynek képviselője Kampfl Márk, a második önkormányzati ciklusát töltő fideszes képviselő,

a Civilek a Családokért Egyesület, képviselője Rajki László, a Monor Város Sportcsarnok Kft. és a Monori Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója,

a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány, képviselője a fideszes Dessewfy Andor, megválasztott képviselő, 2024 óta a város alpolgármestere,

a Strázsa Közösségfejlesztésért Egyesület, képviselője Csuzi Szabolcs, aki 2006 óta fideszes önkormányzati képviselő, 2024 óta pedig tanácsnok,

és a Strázsahegy Turisztikáért Alapítvány, képviselője Sipos Vince, aki az önkormányzati tulajdonban lévő Vigadó Nonprofit Kft. dolgozója, Aranyi Botond, aki első ciklusát tölti fideszes képviselőként, illetve Érckövi Márton, akiről Polgár György, tiszás képviselő úgy tudja, hogy Sipos és Aranyi barátja.

Vagyis az öt szervezetből négyben helyi fideszes képviselő van vezető pozícióban, egyet pedig az önkormányzati cég ügyvezetője irányít.

A szervezetekben közös, hogy gyakorlatilag semmit sem lehet róluk fellelni az interneten, nincs nyilvános információ az eddigi tevékenységeikről sem, még Monor város honlapjának civileket listázó aloldalán sem tüntették fel őket. A Strázsahegy Turisztikáért Alapítványt leszámítva csupán a Civilek a Családokért Egyesület honlapján szerepelnek, de még így is több tízmillió forintnyi adófizetői pénzhez jutottak az NKA-n keresztül.

Közös még bennük, hogy bár eltérő időpontokban, tavaly szeptemberben és decemberben adták be a pályázatukat, a terveik megvalósítási időszakának végének idén augusztust vagy decembert jelölték meg. Ez első ránézésre talán kevésbé tűnik releváns információnak, mégis lényeges. Ezek a szervezetek ugyanis nagyon gyorsan megvalósították azt a programot, amit a pályázatukban vállaltak, vagy másként fogalmazva, nagyon gyorsan elköltötték a támogatást. Így mindannyian 2-3 nappal a választás, vagyis az orbáni rendszer bukása után (2026. április 14-én vagy 2026. április 15-én) sebtiben elkészítették a pályázatok végelszámolását. Ez már azokból a dokumentumokból derült ki, amit Polgár György tiszás képviselő és csapata kért ki közérdekű adatigényléssel. Azonban a közös pontok sora itt nem ér véget: mindegyik elszámolásra jellemző az, hogy papíron – két pályázatot leszámítva – egyáltalán nem költötték el a teljes támogatást, a végelszámolások nem számolnak el minden egyes kiutalt adóforinttal. Ahogy közös az is a pályázatokban, hogy mindegyiket Rajki László, a városi sportcsarnok és városfejlesztő cég ügyvezető igazgatója készítette el. Úgy, hogy papíron csupán a Civilek a Családokért Egyesület dokumentumait jegyezhette volna, mint a szervezet képviselője.

Majd szintén összehangoltan, május 20-án vagy május 21-én – az NKA-botrány kirobbanása után egy hónappal – készítették el a szakmai beszámolót.

Az öt szervezet összesen kereken 100 millió forintot kért és kapott az NKA-tól, az elszámolásokban pedig mindössze 88,35 millió forinttal számoltak el.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Elszámoltak a pénz egy részével, majd azt mondták, nem volt olyan program, amit a támogatásból kellene elszámolni

A legnagyobb rejtély talán a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány két pályázatát övezi. Először ugyanis kértek 10 millió forintot, de a pályázatot a Péteri Kultúráért Alapítvány nevében adták be, majd az NKA által kiadott támogatói iratokon már a Közösségi Élet alapítványnév szerepelt, amire önmagában is nehéz magyarázatot találni. Annyi viszont biztos, hogy bár két névről van szó, a szervezet egy és ugyanaz, 2021-ig ugyanis Péteri Kultúráért Alapítvány néven működtek, ekkor változtatták meg a nyilvántartás szerint a nevet a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítványra. Igen, 5 évvel (!) korábbi néven adtak be pályázatot.

Mindenesetre a cél helyi kulturális és családi programok szervezése, a helyi identitás és kötődés felerősítése.

Majd 2026. április 15-én elkészítették a végelszámolást 9,7 millió forintról, amelyek között elszámolták a Békemenet miatt bérelt busz költségét is 203 ezer forint értékben.

A rendezvények lebonyolítása érdekében 8,89 milliót fizettek a Vendégváró Vendégfogadó Kft.-nek.

Itt azonban érdemes megállni egy pillanatra, hiszen ezzel a kft.-vel az ötből négy szervezet is szerződést kötött: ugyanazon a napon, ugyanarra az időtartamra, ugyanakkora összegre. Három szerződés esetében azt tudni lehet a dokumentumokból, hogy egy 2026. január 28-án tartott ingyenes Hevesi Tamás est lebonyolítását jelentette le a kft.

Visszatérve a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítványhoz, elkészítették tehát az elszámolást 9,7 millió forintról április 15-én, majd az NKA-botrány kirobbanása után egy hónappal, május 21-én összerakott szakmai beszámolóban már azt írták:

„technikai okokból és erőforrás hiányában nem valósítottak meg olyan programot, amit a keretből kívántak elszámolni”.

Ugyanez történt egyébként a másik, 9 milliós pályázatukkal is, amelynél 3,3 millió forintot számoltak el. Ezt a pénzt dekorációkészítésre és hangosításra költötték, majd a végelszámolás után bő egy hónappal leadott szakmai beszámolóban azt írták: nem valósítottak meg olyan programot, amit a keretből kellene elszámolni.

Volt még egy meghiúsult pályázat, de azt már a Strázsa Közösségfejlesztésért Egyesült adta be, 7 millió forintnyi támogatást kérve. Az elszámolólapon 4,07 millió forintot számoltak el 3 számlával, de esemény, rendezvény ebben az esetben sem volt. Eredetileg április 29-én Bikini koncert lett volna, amit „technikai okokra” hivatkozva a választás utáni napon, április 13-án lemondott az egyesület. Szerződés szerint 30 napon belüli lemondás esetén a díj felét kell kifizetni, ez ebben az esetben 1,016 millió forint volt, amiről április 14-én ki is állította a számlát a Bikini rendezvényszervező cége. Emellett elszámoltak 900 ezer forintot Mészáros Ágnes egyéni vállalkozónak, akivel a többi egyesület is szerződött szükség esetén, ő az események hangosítási technikai és személyi feltételeiért felelt. Az elszámoláshoz csatolt, február 11-én született szerződés egyébként csak április 9-ig volt hatályban, tehát az ominózus Bikini koncertre nem lett volna érvényes. Más eseményt viszont nem valósítottak meg a szakmai beszámoló szerint.

Ha már Mészáros Ágnes szóba került, a Vendégváró Vendégfogadó Kft.-hez hasonlóan vele is sorra szerződtek a szóban forgó szervezetek. A rendezvények hangosítását biztosító feladatra összesen 3,75 millió forint értékben kapott megbízásokat. Összesen 4 szerződést kötöttek, mindegyiket ugyanabban az időszakban, február 9.-12. között, a hatálya pedig április 7.-10. között járt le. Mészáros egyébként annak a Kispál Gábornak a felesége, aki számos alkalommal végezte az önkormányzati tulajdonban álló Vigadó Nonprofit Kft. rendezvényeinek hangosítását.

95 helyett 185. Maradhat

A Bikini meghiúsult koncertje és a Hevesi-esten túl is kedveskedtek még ingyenes koncertekkel a fideszes kötődésű szervezetek a helyieknek: Szekeres Andrea, Keresztes Ildikó és a Kowalsky meg a Vega is volt a településen fellépni. Ezek helyszíne az utóbbit leszámítva a Monortól nem messze található Péteri tó melletti rendezvényház (Vendégváró Vendégfogadó Kft. és a Szekér Csárda) volt.

A koncerteket jellemzően nem egy szervezet rendezte meg, hanem többen összefogva. A dokumentumok szerint ugyanazzal a rendezvénnyel kapcsolatban megosztották a költségeket, míg az egyik például az étkeztetést és italfogyasztást finanszírozta, a másik a terembérlet díját rendezte. Itt tűnt fel két érdekesség is. A február 19-i Szekeres Adrienn koncerttel összefüggésben az Életfa Közösség és Településépítő Egyesület állta a technikai költségeket, valamint az étel- és italfogyasztás költségét, erre a Szekér Csárda Kft.-vel szerződött 1,14 millió forintra. Ebben nemcsak az ételek és italok, de a helyszín részéről a technikai szolgáltatások és a technikus költsége is benne volt, vagyis a hangosítás és a fények; ezért egy alkalomra összesen 315 ezer forintot számoltak fel.

Csakhogy egy héttel később az Életfa 920 ezer forintos szerződést kötött Mészáros Ágnessel, hogy biztosítsa az egyesület által szervezett „rendezvényeken, programokon a hangosítás technikai és személyi feltételeit, illetve szükség szerint közreműködik az egyéb hangosításban, valamint a színpadi technika biztosításában, felállításában”. Ugyan ez utóbbi keretszerződés, amely április 10-ig volt hatályban, mégis felvetődhet a kérdés, hogy ha a helyszín gondoskodott a hangosításról, technikust is biztosítottak, akkor hogyan lehet ugyanarra a feladatra gyakorlatilag két számlát/szerződést elszámolni?!

A Szekeres Adrienn koncerttel kapcsolatban a Civilek a Családokért Egyesület a terembérleti díjat és a fellépő díját fizette. Előbbi miatt ők is szerződtek a Szekér Csárdával. Eredetileg 95 főre és 4 órára kértek ajánlatot, a helyszín viszont a szerződés szerint 185 főre kalkulálta az ajánlatát, ami így 381 ezer forintra jött ki a terembérletre és a közüzemi díjakra. Az összeget az egyesület a csatolt számlák alapján március 2-án el is utalta. Az már csak hab a tortán, hogy a szakmai beszámolóban is azt írják: „a rendezvényen 95 fő vett rész”.

Idén február 28-án Tavaszváró Fesztivál volt a városban, ahol a Kowalsky meg a Vega zenekar is fellépett. Ennek megszervezését a Strázsahely Turisztikájáért Alapítvány vállalta magára – legalábbis az NKA-nak leadott dokumentáció szerint. Holott a fesztivál szervezője a város és a Vigadó Nonprofit Kft. volt, az alapítványnak viszont nincs nyoma sem a kommunikációban, sem a szervezők között. Pedig az NKA-tól ezzel kapcsolatban számolták szinte a teljes megkapott 16 millió forintot, amiből rendezvényszervezés címén 317,5 ezer forintot kifizettek a másik szervezőnek, az önkormányzati tulajdonú Vigadó Kft.-nek. Ennél érdekesebb a tágabban vett rokonság, baráti kör megbízása és kifizetése, de előbb idézzük fel az alapítvány képviselőit: Sipos Vince, aki az önkormányzati tulajdonban lévő Vigadó Nonprofit Kft. dolgozója, Aranyi Botond, aki első ciklusát tölti képviselőként, illetve Érckövi Márton, akiről csak annyit tudni, hogy Sipos és Aranyi barátja. Az NKA-hoz benyújtott elszámolás szerint

1,85 millió forintos megbízást kapott az alapítványtól Aranyi Botond felesége, akinek gyerek és ifjúsági foglalkoztató programokat kellett szerveznie a fesztiválon,

1 millió forintot fizettek ki a PR és kommunikációs feladatok elvégzésére Busi Dánielnek, aki a Vigadó Kft. munkatársa, és az adatok kikérő Polgár Györgyék szerint Sipos és Aranyi gyerekkori barátja,

10 millió forintot fizettek az An Da Bt.-nek rendezvénytechnikai szolgáltatásokra, Polgár György, tiszás képviselő szerint ez gyaníthatóan Sipos Vince, az alapítvány egyik képviselőjének nagymamájának és édesanyjának cége.

A civil szervezetek nyilvántartása szerint egyébként Érckövi, Sipos és Aranyi megbízatása is lejárt az alapítvány élén 2026. június 13-án.