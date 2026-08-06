Már nem élt a 80 éves asszony, amikor a betegszállító hazavitte a családjához

Az Alzheimer-kórral és demenciával diagnosztizált, három éve fekvőbeteg, 80 éves nőt csányi otthonában ápolta a családja. Múlt héten hirtelen rosszullét után, mentővel vitték be a hatvani Albert Schweitzer Kórházba. Itt kapott infúziót és megröntgenezték, majd másnap hazabocsátották, mondván, egy egyszerű húgyúti fertőzést leszámítva jól van.

Amikor megérkezett a betegszállító, a család azzal szembesült, hogy az idős asszonyt leszíjazva, ülve szállították, és nem reagál semmire. „Én a kocsi oldalához rohantam, s láttam, hogy orrán, száján folyik az alvadt vér. Nem is értettem, mi történik. Amikor kinyitották a betegszállító ajtaját, láttuk, hogy a nagymamánk nem reagál. Néhány másodperc múlva kiderült, hogy már nem él. A nagymamánkat halva hozták haza” – írta egy sokak által megosztott bejegyzésben az asszony unokája. A betegszállítók közölték, hogy ők nem tudnak újraéleszteni, a 18 perc múlva kiérkező mentők csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A család feljelentést tett, a Hatvani Rendőrkapitányságon pedig közigazgatási eljárás indult a rendkívüli haláleset körülményeinek tisztázása érdekében – közölte a Blikk érdeklődésére a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

„Az elhunyt családja számára fontos, hogy felhívják a figyelmet a történtekre, hogy legalább mással ne fordulhasson elő hasonló” – mondta a lapnak Szekeres Judit, a család jogi képviselője.

A betegszállító cég vezetője közölte, az eset kivizsgálása folyamatban van, és annak lezárultáig nem tudnak tájékoztatást adni.

A hatvani kórház főgazgatója, Szedlák Miklós azt írta, hogy a sajnálatos kórházon kívüli esemény kapcsán őszinte részvéttel kíván vigasztalást a gyászoló családnak. Amint értesültek az esetről, augusztus 1-én rendkívüli vizsgálatot rendelt el. A betegszállítókkal a kórháznak nincs szerződése, a szolgáltatást egy központi diszpécserszolgálat rendeli meg. Amit ők látnak a dokumentációban, az az, hogy a kórházi vizsgálatok nem tártak fel olyan jellegű eltérést, amely szükségessé tette volna a beteg azonnali, definitív osztályra történő felvételét. Azt viszont hozzátette, hogy a kórház rendelkezése szerint a szállítást „fekvő testhelyzetben” kellett volna kivitelezni. (Blikk)