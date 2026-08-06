Mi történt velünk? Három év alatt megháromszorozódott a sör ára?!!4!

Nézzük csak meg szépen ezt a grafikont, amit az MTI volt szíves ma publikálni.

De csak erős idegzetűeknek, 18-as karika!

Aki esetleg lusta grafikont bogarászni, vagy már kettéállnak a szemei a sok vedeléstől, annak leolvasom:

2022 és 25 között a sima sör ára majdnem háromszor annyi lett,

az ún. minőségi sörök ára pedig több mint háromszor annyi.

Nem csoda, hogy rendszerváltás lett belőle!

De ne ilyen hevesen! Frissítés!

Aki esetleg nem értené, hogyan lehet háromszoros drágulás vagy hogyan lehet egy palack sör átlagára 938 forint, azt megkímélem a fejvakarástól. Nem lehet. A forrásként feltüntetett KSH táblázat havi bontásában 2022 decembere és 2023 januárja között egyik napról a másikra megduplázódtak az árak, vagyis itt térhettek át a fél literről a literes értékekre, csak ezt az MTI-nek sem a feliratokban, sem a grafikonon nem sikerült érthetően lekövetnie. Utóbbi nekem is csak akkor tűnt fel, amikor a cikk megjelenése után egy kedves kolléga átküldte a Lakmusz vonatkozó cikkét.