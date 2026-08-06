Mi történt velünk? Három év alatt megháromszorozódott a sör ára?!!4!

Nézzük csak meg szépen ezt a grafikont, amit az MTI volt szíves ma publikálni.
De csak erős idegzetűeknek, 18-as karika!
Aki esetleg lusta grafikont bogarászni, vagy már kettéállnak a szemei a sok vedeléstől, annak leolvasom:
Nem csoda, hogy rendszerváltás lett belőle!
Aki esetleg nem értené, hogyan lehet háromszoros drágulás vagy hogyan lehet egy palack sör átlagára 938 forint, azt megkímélem a fejvakarástól. Nem lehet. A forrásként feltüntetett KSH táblázat havi bontásában 2022 decembere és 2023 januárja között egyik napról a másikra megduplázódtak az árak, vagyis itt térhettek át a fél literről a literes értékekre, csak ezt az MTI-nek sem a feliratokban, sem a grafikonon nem sikerült érthetően lekövetnie. Utóbbi nekem is csak akkor tűnt fel, amikor a cikk megjelenése után egy kedves kolléga átküldte a Lakmusz vonatkozó cikkét.