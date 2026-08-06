Nem sok jóra számíthatnak a szudáni piramisok

Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

A Szudánban dúló háború miatt leálltak az UNESCO világörökségi listáján szereplő Meroé romváros régészeti lelőhelyének állagmegóvási munkálatai, ami veszélyezteti az ősi piramisok épségét - figyelmeztetett Mahmúd Szulejmán régész, a világörökségi helyszín vezetője.

A Kartúmtól mintegy 200 kilométerre északra fekvő Meroé az ősi Kusita királyság központja volt, ahol több mint kétszáz, i. e. 800 és i. sz. 350 között épült piramis őrzi a királyok sírjait.

Szulejmán mutogat Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

„A lelőhelyet katasztrófa fenyegeti, és nem kizárt, hogy egyes építmények összeomlanak”

- mondta Szulejmán. Hozzátette: a klímaváltozás, a háború miatt széthullott szakembergárda, valamint a külföldi régészeti missziók munkáját ellehetetlenítő bizonytalanság egyaránt hozzájárult a világörökségi helyszín állapotának jelentős romlásához. (MTI)