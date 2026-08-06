„Szerbia” feliratú matricákkal ragasztották tele Radnóti Miklós szobrát Borban

Politikai matricákkal ragasztották tele ismeretlenek Radnóti Miklós Borban álló szobrát éjjel – posztolta Tóth Péter Lóránt, a „Lélek vagyok, élni szeretnék” című Radnóti-műsor előadója. A magára versvándorként hivatkozó Tóth posztjáról a Mazsihisz számolt be. A matricákon cirill betűkkel a „Szerbia” szó szerepel.





A szobor megrongálása ellen tiltakozott Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, de az ő posztjából nem derült ki, mi történt. Annyit írt, felszólította a helyi kommunális vállalatot, hogy haladéktalanul tisztítsák meg a szobrot, és feljelentést tett az ügyben.

Az MTI szerint Bor városa 1979-ben kapott egy 600 kilós, bronzból készült Radnóti Miklós szobrot, amit 2001-ben elloptak. Ezután 2004-ben új szobrot állítottak a költőnek a kelet-szerbiai városban.

Radnóti Miklóst 1944-ben vitték Borba munkaszolgálatra, ahol embertelen körülmények között dolgozott, majd a szovjet hadsereg és a jugoszláv partizánok közeledése miatt erőltetett menetben vitték 3200 társával együtt Németország felé. Radnóti ekkor írta meg a Razglednicák, a Hetedik ecloga, a Levél a hitveshez, valamint az Erőltetett menet című verseit. Radnóti Miklóst 1944. novemberében lőtték agyon a Győrhöz közeli Abda község határában.

(A Radnóti-gyilkosság elsüllyesztett aktájáról Ács Dániel írt egy könyvet.)