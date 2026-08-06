Titokban temettek el egy orosz dandártábornokot

Egy névtelen dandártábornokot temettek el a moszkvai Troekurovszkoye temetőben – közölte a VChK-OGPU néven futó orosz Telegram-csatorna. Azt valószínűsítik, hogy a dandártábornok Alekszandr Csajko vezérezredes barátja volt, és a Balzi Rossi étteremben történt robbanásban vesztette életét, bár ezt az információt nem tudták megerősíteni.

Az étteremben elkövetett feltételezett merénylet célpontja Csajko vezérezredes lehetett, akit tavasszal neveztek ki az orosz légi- és űrerők parancsnokává, és az 55. születésnapját ünnepelte ott. Az oroszok ekkorát még sosem hallgattak, ha tábornok ellen követtek el merényletet. Arról sem tudni, hogy Csajko sértetlenül megúszta volna a robbantást, valószínűleg igen. A robbantás következtében öten haltak meg, egyikük állítólag Csajko veje. A bombát feltehetően egy futár vitte az étterembe. A robbantásért senki sem vállalta a felelősséget, de az orosz nagykövetség Ukrajnát okolta.

Csajko vezérezredes

Az eltemetett dandártábornok a szemtanúk szerint „meglehetősen fiatal” volt, és korábban a szárazföldi erőknél szolgált. Erre a sír mellett lévő zászlókból lehetett következtetni. A temetési menetet az orosz légi- és űrhajózási erők zászlaját viselő díszőrség kísérte. (Meduza)